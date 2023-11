Revierförster Jens Frotscher ist stolz, dass diese Küstentanne aus Waldhaus der Weihnachtsbaum am Brandenburger Tor in Berlin wird.

Küstentanne aus dem Landkreis Greiz wird der Weihnachtsbaum am Brandenburger Tor in Berlin

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Der Baum fürs Brandenburger Tor wurde am Samstag im Landkreis Greiz gefällt. Am Montag soll der Baum aufgestellt werden.

Eine stattliche, 21 Meter hoch gewachsene Küstentanne aus dem Forstrevier Waldhaus im Landkreis Greiz, wird in diesem Jahr der Weihnachtsbaum am Brandenburger Tor in Berlin.

Am Sonnabend wurde sie auf dem Gelände des Forstbetriebshofes von den Mitarbeitern der Firma Tannen Wulf aus Sömmerda gefällt und per Autokran auf den Tieflader zur Fahrt nach Berlin gehievt.

Das neunte Mal in Folge spendet damit der ThüringenForst den Weihnachtsbaum für die Berliner und ihre Gäste.

Der Weihnachtsbaum für das Brandenburger Tor in Berlin stammt dieses Jahr zum neunten Mal aus Thüringen. Die 23,70 Meter hohe Küstentanne wurde auf dem Gelände des Forstbetriebshofes des Forstamtes Weida in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf gefällt. Foto: Jacob Schröter/dpa

An diesem Montag soll die Tanne aufgestellt werden, wie es hieß. Sechs Dekorateure brauchen dann fast eine ganze Woche, um den Baum mit 15.000 Energiesparlampen und Hunderten Weihnachtskugeln zu schmücken.