Erstmals über 1000 Neuinfektionen in Thüringen an einem Tag

Am Freitag hat die Thüringer Landesregierung auf ihrer Internetseite offiziell bekanntgegeben, dass sich innerhalb der vergangenen 24 Stunden über eintausend Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert haben. Alle aktuellen Entwicklungen in unserem Corona-Liveblog

Die insgesamt 1025 Neuinfizierten bedeuten einen traurigen Negativrekord, denn noch nie wurden in Thüringen seit Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr an einem Tag so viele Neuinfektionen registriert. So gab es allein im Saale-Orla-Kreis in den letzten 24 Stunden insgesamt 120 Menschen, bei denen eine Corona-Infektion nachgewiesen wurde. Aus dem Altenburger Land wurden am Freitag 105 Neuinfizierte von den Gesundheitsämtern registriert. Und auch in der Landeshauptstadt Erfurt gibt es 77 Neuinfektionen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt in Thüringen momentan 159,9.

