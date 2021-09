113 Neuinfektionen mit Corona von Thüringer Gesundheitsämtern gemeldet

In Thüringen wurden am Dienstag 113 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. (Symbolfoto)

Die Gesundheitsämter in Thüringen haben bis Dienstagmorgen 113 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages an das Robert Koch-Institut (RKI) gemeldet. Damit stieg die Zahl der Infektionen je 100.000 Einwohner in einer Woche auf 32,8. Am Vortag lag der Wert bei 31,2. Thüringen ist nach Sachsen-Anhalt (25,3) und Sachsen (29,3) das Bundesland mit der geringsten Sieben-Tage-Inzidenz. Bundesweit gab das RKI die Inzidenz mit 83,8 an. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung wurden in Thüringen nicht registriert.

Corona-Hotspots sind nach wie vor die Landkreise Hildburghausen mit 55,9 und Sonneberg mit 54,3. Am geringsten sind die Sieben-Tage-Inzidenzen in den nördlichen Landkreisen.

