2020 erfolgten auf der Saaleplatte zahlreiche Investitionen

Auf zahlreiche Projekt verweisen kann Jörg Hammer für die Dörfer der Saaleplatte. Der Bauchef der Landgemeinde Bad Sulza nennt laufende beziehungsweise ausgeführte Investitionen. So wurden auf dem Friedhof in Eckolstädt Teile des Zauns erneuert, verbesserte die Gemeinde den Zugang zum Wasserhahn, änderte man etwas an der Biogrube und deckte die Mauerkrone der Bruchsteinmauer neu ab. Etwa 10.000 Euro kostete all das.

Erfreuliches für die Familien mit Kindern gibt es im Eckolstädt-Oberdorf. Dort wurde ein neuer Spielturm aufgerichtet, den die Firma Beck baute. Rund 9000 Euro flossen in diese Maßnahme, weiß Jörg Hammer.

Vier Brandschutztüren sollen zeitnah nachgerüstet werden

Obendrein soll noch in diesem Jahr die Sanierung des letzten Sanitärabschnitts im Eckolstädter Kindergarten ausgeführt werden. Weil es aber mit den Fördermitteln – immerhin 90 Prozent – länger dauert als gedacht, kann erst jetzt ausgeschrieben werden. Im Zuge der letzten Betriebserlaubnis-Prüfung waren zudem einige Mängel festgestellt worden. So werden dort zeitnah auch noch vier Brandschutztüren nachgerüstet. Außerdem sollen zwei Durchbrüche geschaffen werden, um im Brandfall Fluchtwege zu gewährleisten.

Einen sanierten Löschwasserteich hat nun auch Pfuhlsborn. Die Investitionssumme beläuft sich auf 42.000 Euro. Damit sind alle Dörfer der Saaleplatte diesbezüglich auf einem neuen Stand.

Feuchte Wände im Flur sind beseitigt

Gut 6000 Euro wurden in diesem Jahr in die Hand genommen, um dem Dorfgemeinschaftshaus in Münchengosserstädt eine neue Küche zu bescheren. Gemalert wurde ebenfalls. Die feuchten Wände im Flur sind beseitigt, eine neue Vertäfelung ist angebracht, zählt Hammer auf.

Voraussichtlich Ende November wird in Stobra ein neuer Spielturm erwartet. Etwa 4500 Euro sind dafür veranschlagt. Der alte Turm war marode, muss also ersetzt werden. Etwa 15.000 Euro wurden 2020 in die Sanitäranlagen und den Eingangsbereich zur Dorfkneipe beziehungsweise zum Dorfsaal zu erneuern.

Ein Dutzend Kilometer in besseren Zustand versetzt

Erneuert wurden unlängst die Straßen-Bankette in den Abschnitten Obertrebra-Pfuhlsborn, Wormstedt-Kösnitz sowie Kösnitz-Stobra. Die Verwaltung hatte die Arbeiten zur Befestigung an die Firma Streuber vergeben. Ein Dutzend Kilometer wurden so in einen besseren Zustand versetzt. Investiert wurden etwa 34.000 Euro.

In den letzten Zügen liegt inzwischen auch die Dorferneuerung in Wormstedt. 2019 und in diesem Jahr wurde dort kräftig in die Dorfinfrastruktur investiert. Allein 2020 fließen dafür 457.000 Euro inklusive Fördermittel. Aktuell profitiert davon der Bereich Schulstraße-Am Wolfsborn-Im Oberdorf, wo die Straße fast fertig sind, letzte Arbeiten laufen.