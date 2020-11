23 Corona-Neuerkrankungen im Weimarer Land

Die Zahl der Corona-Neuerkrankungen im Weimarer Land liegt mit Stand Donnerstagnachmittag 17 Uhr bei insgesamt 23. Laut Gesundheitsamt gibt es damit momentan 134 Aktivkranke. Das sind 20 Personen mehr als bei der letzten Meldung. Innerhalb der vergangenen sieben Tage gab es 85 Neuerkrankungen. Der Inzidenzwert liegt somit bei 113,4.

Seit Beginn der Pandemie wurden im Weimarer Land 326 Fälle registriert. 186 Personen wurden bisher wieder gesund. Vier Bürger befinden sich in stationärer Behandlung, sechs verstarben bislang. Aktuell befinden sich 419 Personen in Quarantäne, 18 mehr als zuvor gemeldet. Die Zahl der Reiserückkehrer aus Risikogebieten sinkt hingegen weiter. Momentan sind es 19 Personen, die sich in häuslicher Absonderung befinden.