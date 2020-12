42 Menschen im Weimarer Land von Corona genesen

Mit Stand Mittwoch, 17 Uhr, meldet das Gesundheitsamt 16 Corona-Neuerkrankungen. Die gute Nachricht indes ist, dass es auch 42 Menschen mehr gibt, die als genesen gelten.

Aktuell sind damit 139 Bürger aktivkrank, davon 809 weiblich.

In den vergangenen sieben Tagen gab es 98 Neuerkrankungen; der Inzidenzwert liegt bei 119,5.

Sieben Personen sind in stationärer Behandlung, acht bisher verstorben. 581 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne, 58 Reiserückkehrer aus Risikogebieten sind in häuslicher Absonderung.

Seit Beginn der Pandemie wurden im Weimarer Land 737 Krankheitsfälle registriert, insgesamt 548 Personen gelten als genesen.

Das Gesundheitsamt teilt zudem mit, dass an der Lessing-Grundschule Apolda ein Pädagoge positiv getestet wurde.