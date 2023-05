Über 200.000 Mütter standen im vergangenen Jahr in Thüringen aktiv im Berufsleben. (Symbolfoto)

75 Prozent der Mütter in Thüringen berufstätig

Erfurt. 205.000 Mütter standen laut Statistischem Landesamt in Thüringen im vergangenen Jahr aktiv im Berufsleben.

In Thüringen standen im vergangenen Jahr 205.000 Mütter aktiv im Berufsleben. Das waren 75 Prozent aller im Freistaat lebenden Frauen mit Kindern, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag im Vorfeld des Muttertags am 14. Mai mitteilte. Weitere 10.000 Mütter hatten einen festen Arbeitsplatz, waren aber wegen Mutterschutz oder Elternzeit vorübergehend beurlaubt. Von den aktiv erwerbstätigen Müttern galten 53,9 Prozent als Vollzeit- und 46,1 Prozent als Teilzeitbeschäftigte.

Etwa zwei Drittel der insgesamt 273.000 Mütter im Freistaat waren 2022 zwischen 30 und 49 Jahren alt. Im Vergleich zu vor zehn Jahren sei der Anteil der Mütter unter 30 Jahren stark zurückgegangen. Rückläufig sei im zehn Jahresvergleich auch der Anteil der Mütter mit nur einem Kind, während der Anteil der Frauen mit mehreren Kindern stieg.