90-Jährige spielt seit 76 Jahren den Nikolaus

Mit rotem Mantel, weißem Rauschebart, Brille, goldener Glocke und langem Bischofsstab geht Gisela Kastner seit sage und schreibe 76 Jahren ihre Wege in der Adventszeit und beglückt Familie, Freunde und Bekannte mit ihrem Auftritt als Nikolaus. Mit dabei ist auch immer sehr selbst bemalte große Sack voller Geschenke und eine Geschichte, die jedes Jahr eine andere ist.

Viele Heiligenstädter werden sich an diesen Nikolaus erinnern, hat doch die heute 90-Jährige jedes Jahr zahlreiche Aufträge bekommen. Dass sie so beliebt ist, liegt sicher an den tollen selbst geschriebenen Geschichten, die sie neben den Geschenken mitbringt. Ob es das familiäre Adventstreffen ist, die Weihnachtsfeier eines Betriebes oder in der Berufsschule, wo Mann und Sohn angestellt sind und waren – Gisela Kastner war über die Jahre als Nikolaus auf vielen Veranstaltungen unterwegs. „Da saß zum Teil die ganze Stube voller Kinder“, erinnert sie sich. „Sie lauschten gebannt meinen Geschichten und sagten Gedichte auf, sangen Lieder. erst dann gab es die Geschenke.“

Mit Nikolauskostüm zur Urenkelin gefahren

Im Nikolausmantel und mit Rauschebart ging es Anfang Dezember zur Urenkelin Valentine. Die hatte sich zuerst fast erschrocken. Foto: Margit Kastner

In diesem Jahr ging es aber nur zur Urenkelin Valentine. „Wir waren zum Kaffee eingeladen und in der Nacht habe ich mir überlegt, dass ich doch den Mantel noch einmal anziehen könnte. Wer weiß, ob ich nächstes Jahr noch die Möglichkeit dazu habe.“ Also wurde das Kostüm übergestreift und Schwiegertochter Margit Kastner bestand darauf, auch Bart und Stock mitzunehmen.

„So stand ich dann bei Valentine vor der Tür, die sie mir gleich nachdem sie mich sah, vor der Nase zuschlug“, sagt Gisela Kastner und lacht. „Später machte sie große Augen, als ich die Geschenke aus dem Sack zog und freute sich riesig.“

Familie hat einige Schicksalsschläge erlebt

Freude – das ist das, was Gisela Kastner jahrelang ihrer Familie und ihren Freunden spendete. Dabei hatten sie und ihr Mann Franz es nicht immer leicht. Ein Sohn und ein Neffe starben zu früh. Auch heute sitzt die Trauer darüber noch tief. Und trotzdem verpasste Gisela Kastner keinen Auftritt als Nikolaus.

Das Weihnachtsfest spielt in der Familie eine große Rolle. Ganze 80 Weihnachtskarten hat das Ehepaar in diesem Jahr geschrieben. Auch bei denen übt sich Gisela Kastner in Schönschrift und findet für jeden unterschiedliche, besinnliche und aufbauende Worte. Im Wohnzimmer stehen unzählige Krippen in sämtlichen Größen, auch ein kleiner Weihnachtsbaum findet Platz.

Jedes Jahr eine neue selbst geschriebene Geschichte

Aus dem Schrank holt Franz Kastner dann die Papiere und Zettel, auf denen seine Frau über die Jahre ihre Geschichten aufgeschrieben hat. „Beim Auftritt liest sie aber nicht ab und jedes Jahr ist es eine neue“, sagt er. Da geht es um einen kleinen Weihnachtsbaum, der von den Tieren des Waldes geschmückt wird oder um die Verkehrspolizisten an den Kreuzungen in Berlin, die früher zu Weihnachten Dankeschön-Geschenke von den Kraftfahrern in Wäschekörben gesammelt haben.

Egal, ob die Geschichten eine wahre Begebenheit beschreiben oder selbst erdacht sind – mit Liebe und Hingabe sind sie alle geschrieben. Gut, dass sich Gisela Kastner auch noch an jede Kleinigkeit erinnern kann, was in ihrem Alter nicht selbstverständlich ist. Ihren ersten Auftritt als Nikolaus hatte sie mit 14 Jahren, als sie den Bischof bei ihrem Lehrer und dessen Kindern spielte. Wer sie einmal zu Gast hatte, der bestellte sie im nächsten Jahr wieder und Gisela Kastner kam immer gern.

Ehepaar auch anderweitig sozial engagiert

Neben den Auftritten als Nikolaus war die 90-Jährige auch stets beim Karneval dabei, schrieb Gedichte und Reden für Geburtstage und Jubiläen von Freunden und Bekannten. Das Ehepaar engagierte sich stets im Kirchenvorstand von St. Marien und spendet jedes Jahr an die Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung und schickt Pakete zu Breslauer Ordensschwestern.

Fast alle der vier Kinder, neuen Enkel und zwölf Urenkel haben Gisela Kastner schon einmal als Nikolaus erlebt und Sohn Martin und Schwiegertochter Margit sagen Danke für die vielen Jahre Aufopferung und eben die Freude, die der Nikolaus alias Gisela Kastner zu so vielen Menschen gebracht hat.

