Abschied von Chefin der Kreisvolkshochschule

Apolda. Viele Jahre war sie die Chefin der Kreisvolkshochschule Weimarer Land – nun wurde sie in die Rente verabschiedet: Olga Vitzthum.

Offiziell auch von ihren Kollegen von der Kreisvolkshochschule Weimarer Land verabschiedet wurde Olga Vitzthum (3. von rechts) jetzt in Apolda. Wie bereits durch unsere Zeitung berichtet, geht die langjährige Leiterin nun in Rente. Ihre Nachfolgerin ist Fanny Kratzer (2. von rechts). Zum Abschied gab Geschenke, Gestecke und ein persönliches Album namens „Olgas Zeitreise an der Volkshochschule“. Wegen der Corona-Pandemie waren die Gäste gestaffelt bestellt worden. Bereits zu Wochenbeginn hatte Landrätin Christiane Schmidt-Rose Olga Vitzthum verabschiedet.