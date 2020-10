Ausgebessert werden muss der Übergang Am Brückenborn auf die Bachstraße.

Apolda. Reparaturbedarf gibt es offenbar Am Brückenborn im Bereich Einmündung Bachstraße. Borde und Pflaster sind teils abgesenkt.

Apolda: Ausbesserungsarbeiten Am Brückenborn

Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen könnte es voraussichtlich in den nächsten Tagen im Bereich Einmündung Am Brückenborn auf die Bachstraße/August-Bebel-Straße. Grund sind notwendige Ausbesserungsarbeiten am dortigen Pflaster beziehungsweise den Borden, die sich besonders auch durchs hohe Gewicht der täglich darüber rollenden Busse teilweise abgesenkt haben.