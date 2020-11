Pünktlich vor dem ersten Advent wird am Donnerstag, 19. November 2020, der große Weihnachtsbaum auf dem Apoldaer Marktplatz aufgestellt.

Am Vormittag soll die Fichte, welche etwa 50 Jahre alt ist, in Apolda geschlagen werden. Anschließend wird der ungefähr 15 Meter hohe Nadelbaum laut Stadtverwaltung Apolda dann durch die Firma Friedrich & Kober (HTS-Transport) zum Marktplatz transportiert und mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Apolda, der Firma Baier Autokrane GmbH sowie der Firma Transportbetrieb Fickler gegen 11 Uhr aufgestellt, heißt es.

Laut Stadtverwaltung ist geplant, dass der Bürgermeister den Weihnachtsbaum am 27. November um 16.30 Uhr in festlichem Glanz erstrahlen lassen wird.

Gern können sich bereits jetzt interessierte Baumspender der Region für das kommende Jahr anmelden, wenn sie einen geeigneten Nadelbaum in ihrem Gartenhaben und diesen spenden möchten, so die Verwaltung. Kontakt dazu: Stadtverwaltung Apolda, Silke Zimmermann, Telefon: 03644 / 650 425. Natürlich wird auch in der Apoldaer Innenstadt bis zum ersten Advent die prachtvolle Weihnachtsillumination installiert sein, wird noch versichert.