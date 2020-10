Apolda: Mancher wurde mit der Wende eben auch gebrochen

So viel steht fest, dieses Pils ist inzwischen ungenießbar. Deshalb wird Hans-Joachim Galiffé die Flasche auch nicht öffnen. Nicht mal anlässlich 30 Jahre Deutsche Einheit. Das Bier, dessen Etikett auf den 3. Oktober 1990 verweist und das der 74-jährige Apoldaer einst in Hamburg beim CDU-Parteitag bekam, ist eine Singularität. Insoweit hat das Pils etwas mit der Wiedervereinigung gemein. Mit dem Diplomsozialarbeiter, Elektromeister und Wendeprotagonisten sprach unsere Zeitung über seine Gefühle, die sich mit dem historischen Ereignis verknüpfen, das am Samstag gefeiert wird.

Manchem wurde das halbe Leben weggerissen

Wer Galiffés Einschätzung nachvollziehen will, kommt um dessen Ankerpunkt nicht herum – die Kirche. Von Jugend an gehörte er ihr an, im evangelischen Jungmännerwerk, im DDR-Arbeitskreis, in der kirchlichen Jugendarbeit. Das Engagement Galiffés besondere auch zur Wendezeit steht außer Frage. Zu dieser sieht er zwei Gruppen agieren. Diejenigen, denen es primär um die Freiheit im politischen Sinn ging. Und die, deren Fokus in erster Linie aufs Reisen und Materielles gerichtet war. Im Rausch der Gefühle, der wohl alle erfasste, sei indes ausgeblendet worden, was nach der Ost-West-Hochzeitsnacht kommt, welche Mühen der Ebene auf viele Ostdeutsche warteten, für die der Arbeitsplatzverlust folgte. So wurde manchem das halbe Leben weggerissen. Denn Arbeit zu haben, das ist nicht nur Subsistenzgrundlage, sondern vor allem eine Frage von Identität, ja Würde. Wer Mitmenschen suggeriere, dass ihr Leben vertan und wertlos ist, mindere deren Lebensleistung. Manche seien daran zerbrochen.

Weit entfernt von den Kohlschen Landschaftsblüteträumereien

Dass nach der Wende, als Betriebe reihenweise den Bach hinunter gingen, nicht wenige unter die Räder gerieten, darauf verweist er. Die Freiheit, fortan beinahe alles selbst entscheiden zu müssen, habe nicht wenige überfordert. Er kennt Schicksale, weiß um Arbeitslosigkeit, könnte über zerbrochene Familien, über Alkohol und über Leben erzählen, die weit entfernt waren von den Kohlschen Landschaftsblüteträumereien. Auch das, sagt er, gehöre zur Wendewahrheit. Weder zu verklären noch zu glorifizieren. Insoweit sei zu viel Wende-Euphorie ebenso unangebracht wie zu viel Ostalgie. Die, die es geschafft haben, sich in der neuen Zeit zu etablieren, könnten von Glück reden, findet er. Dass die Städte heute weitaus attraktiver sind, das sei ein Wert. Ebenso die Freiheit, die das Leben angenehm macht.

Dass ihn die Stasi bespitzelte, ahnte der einstige DDR-Bausoldat

Auch er sei dankbar dafür. Dass er Enttäuschten, Gestrandeten und Einsamen in den vergangenen 30 Jahren zur Seite zu stehen konnte, das erfülle ihn. Er war es, der neben Suchtberatung, Sozialstation und vielem mehr eben auch die Schuldnerberatung des kirchlichen Hilfswerkes mit aufbaute.

Dass ihn die Stasi bespitzelte, ahnte der einstige DDR-Bausoldat. Die Gewissheit gab’s später, als er seine Akten las. Groll hegt er nicht. Gelehrt indes hat es ihn so einiges. Über Courage. Über Wankelmut. Über die Menschen, übers System der DDR und das heutige.

Als er 1982 nach dem CDU-Parteitag in Dresden ein Plakat davon in der Werkstatt der PGH Elektro an die Wand pinnte, kam es zum Streit mit dem Chef. Zwar sprach keiner der Kollegen gegen ihn, aber es stand ihm auch niemand zur Seite. Er zog die Konsequenz, hörte dort auf, um sich stärker bei der Kirche einzubringen. Dass er, als sich die Gotteshäuser zur Wende als Zufluchts- und Diskussionsräume anboten, mit vorn dabei war, entsprang bei ihm keinem Heldentum, sondern der Nächstenliebe, die sich für ihn täglich in der Tat beweist.