Apolda: Von der Botschaft zum Erntedank

„Gott sei Dank!“ Dieser Ausruf war am Sonntagvormittag in der Lutherkirche mehrfach zu hören. Und auch die Passage im Vaterunser – „. . . unser täglich Brot gib’ uns heute . . .“ – war diesmal von besonderer Bedeutung. Denn Pastorin Susanne Böhm feierte mit den Anwesenden im gut besuchten Kirchenschiff einen Erntedank-Gottesdienst.

Der Posaunenchor unter Leitung von Kreiskantor Mike Nych trug ebenso zum Gelingen der Veranstaltung bei wie der Vokalkreis. Um den Altar war reichlich Erntegut drapiert, das am Montag den Bedürftigen der Tafel zugute kommen soll, von der Kanzel baumelten Maiskolben, als wärmende Herbstsonne durchs Fensterglas ins Innere flutete.

Dazu wurde auf Abstand ein flottes Halleluja geschmettert, es sollte schließlich der Freude über das Ausdruck verliehen werden, was der Schöpfer immerfort gibt, damit es die Menschen ernten können. Denn dass er nicht immer schon wusste um die Bedürftigkeit derer, die, seit sie vom Baum der Erkenntnis die Frucht naschten, weil Adam den Verlockungen einer gewissen Eva erlag, und die Paradies-Pforte hinter den Nackedeis ins Schloss fiel, wer wollte das ernstlich bestreiten.

Ums Ernten also drehte es sich und damit auch um die Frage des Hoffens und des Selbstvertrauens. Ja, die legendären sieben Brote, die die Jünger bloß zur Verfügung hatten, reichten unter den Händen Jesu für die Speisung von Tausenden. Später kam noch Fisch dazu. Wie Gottes Sohn all das zustande brachte? – Mit Zuversicht und dem Mut, einfach zu beginnen. Denn dann kommen andere hinzu, die sich am Vorbild orientieren, die nicht bereit sind, sich dem Verdikt des ewigen „Das schaffst du eh nicht!“ zu beugen.

Die Botschaft, die Susanne Böhm also zu verkünden suchte: Seid Mutig, seid solidarisch, seid nicht verzagt. Erinnert vielmehr das in leuchtenden Bildern, was bisher gelang. Den Nächsten sehen, vom Privaten hin zum Gemeinsamen denken und handeln, einander abgeben, mithin aufeinander Acht geben und im Wenigen das Ausreichende sehen.