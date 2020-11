Kaum ein Lebensbereich, der nicht in irgendwie von Corona betroffen ist. So blicken auch Hans Jürgen Giese und Matthias Ameis nicht sorgenfrei auf die Zukunft des Apolda European Design Award 2023. Dass der nicht ohne Abstriche auskommen wird, ist wahrscheinlich.

Recht zuversichtlich zumindest stimmt, dass sämtliche regionale Sponsoren bereits ihre Zusage erteilten. Und das, obwohl auch sie vor coronabedingten Herausforderungen stünden, weiß Giese zu berichten. Umso größer fällt sein Dank aus. So stünden Strickchic, Hotel am Schloß, Vereinsbrauerei und Energieversorgung sowie das Autohaus Fischer zur Veranstaltung. „Dass die hiesigen Partner uns die Treue halten, ist ein klares Signal, dass es weitergeht“, sagt Ameis. Er und Giese kooperieren, wobei Giese seine jahrzehntelange Erfahrung und seine guten Kontakte beisteuert, Ameis insbesondere sein Kenntnisse bei der Vernetzung in modernen Medien einbringt.

Das Duo wird sich im Frühjahr aufmachen, um mit den überregionalen Partnern über die Zusammenarbeit zu sprechen. Wichtig sei es da, dass auch die Stadt und der Kreis bereits ihre Unterstützung für die nächsten drei Jahre auf dem Weg zur Preisverleihung zugesichert haben, betonen beide im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Grundstock sei so jedenfalls gegeben.

Allerdings verhehlt Giese nicht, dass man auch mit Ausfällen rechnen müssen. Gerade auch bei den Großen sei viel in Bewegung, gäbe es Strukturanpassungen, so dass man schauen müsste, wie sich alles entwickelt. Man habe aber unter anderem mit Mittel der ausgefallenen Designpreisverleihung 2020 bereits eine Rücklage gebildet.

Dennoch: Dass sie den nächsten Designpreis anders denken müssten, schränkt Ameis ein. So werde der Strick- und Textilworkshop kleiner ausfallen, sprich weniger Teilnehmer und diesmal nur solche aus deutschen Hochschulen haben. Damit geht zwar die Internationalität verloren, aber angesichts der Coronabeschränkungen sei es mit Studenten aus anderen europäischen Ländern eben schwierig. Mit der verminderten Teilnehmerzahl könne man auch ein stückweit für die Entlastung der hiesigen Firmen sorgen, in denen diese für eine Woche an ihren Kollektionen arbeiten. Es gehe schlussendlich um nichts Geringeres, als den Designpreis in die Zukunft zu retten. Wo online was zu machen ist, werde das getan.

Angesichts der Unsicherheiten werde alles geprüft. So gibt es Überlegungen, das Magazin zu streichen, die Preisverleihung zu verkleinern und die Modenschau zum Strickworkshop ausfallen zu lassen.