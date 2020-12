Apoldaer „Dezemberträume 2020“ vom Wohnzimmer aus

Antje Schmidt und Rick Kocik bereiteten die traditionellen „Dezemberträume“ auch in diesem Jahr vor. Wegen Corona aber online.

Für den guten Zweck, nämlich die Unterstützung des Kinderhospiz Mitteldeutschland, scheuen Antje Schmidt und Rick Kocik keine Mühe. – Und so fieberte das bekannte Künstlerduo in der „Tonstudio-Wohnstube“ von Rick Kocik am Samstag gleichsam selbst vorm Bildschirm der Weltpremiere ihren „Dezemberträume 2020“ entgegen. Die nämlich mussten coronabedingt erstmals online vorbereitet werden.