Auf der Jagd im Südharz: Das Adrenalin des Ausharrens

Es sind Momente nervenzerreißender Stille und des angespannten Wartens. In wilden Kreisen wandern Niels Neus Augen dabei über eine Landschaft, wie man sie auch in Kanada erwarten dürfte: Nur wenige Hundert Meter in seinem Rücken stürzen steile, mit Kiefern bewachsene Hänge hinab in den Stausee der Rappbode. Doch für die landschaftlichen Reize hat der Ilfelder gerade keine Augen, vielmehr ist es die Fauna des Harzes, auf die die suchenden Blicke des Jägers aus sind. Mit zusammengekniffenen Lidern taxiert Neu eine Gestrüppreihe rechts von ihm. Doch auch dort: nichts. Das Wild lässt warten, lässt einen bald ungeduldig werden.

Ruhe vor dem Sturm, pflegt man in solchen Momenten oft zu sagen. Doch der Sturm fegt bereits über den Hochsitz hinweg. Böen fauchen in die Schießscharten des Bretterverschlags und schlagen einem eisige Schauer wie die Gischt auf einem Segelboot ins Gesicht. „Schlechtes Jagdwetter“, flüstert Neu. Der Wind lasse das Wild einen schon früh wittern, fürchtet er.

Eins mit der Natur

Unzufriedenheit lässt sich der Hobbyjäger, den Nordthüringer vor allem als Vorsitzenden des hiesigen Unternehmerverbandes kennen, allerdings nicht anmerken. Nicht das Schießen oder Töten mache den Reiz aus. „Das Adrenalin der Jagd entsteht stattdessen, wenn man tagelang ansitzt und es irgendwann im Unterholz knackt.“ Wer nur schießen wolle, sei im Schützenverein besser aufgehoben, findet Neu, der in solchen Momenten des Ausharrens „eins wird mit der Natur“, wie er sagt.

In eine solch meditative Ruhe soll er heute aber nicht mehr kommen: Das Bellen eines Hundes durchbricht die Stille des Waldes. Neu weiß um drei Treiber und ihren Welsh Terrier Betty, der das Wild aufscheuchen soll. Dass es anders als bei anderen Drückjagden nur drei Treiber sind, hat der Jäger zuvor schon besonders betont. Ihre geringe Zahl soll gewährleisten, dass das Wild nur langsam in Richtung der rund zehn Jäger gescheucht wird, die heute mit Neu ansitzen. „Nur so kann man das Wild richtig ansprechen“, erläutert Neu.

Männer, die mit Wildtieren sprechen

Der Satz, der manchen Laien vielleicht amüsiert an Filmtitel wie „Männer, die auf Ziegen starren“ oder „Der Pferdeflüsterer“ denken lässt, bezeichnet in der Jägersprache nichts anderes als die präzise Identifizierung des Wildes vor der Schussabgabe. Welches ist das Alt-, welches das Schmaltier?

In Neus Rucksack schlummert ein Dokument von Revierinhaber Torsten Meyer, das vor der Jagd noch einmal alle wesentlichen Sicherheitsregeln zusammengefasst hat. Eine solche Belehrung sei Pflicht vor jeder Jagd. Und in diesem Fall enthält sie neben Regeln wie dem Laden der Waffe erst nach der Einnahme des Standes auch eine Liste des freigegebenen Wildes. Bachen beispielsweise dürfte die Jagdgesellschaft nur schießen, wenn das Wildschwein keine Frischlinge mit sich führt. „Dafür muss ich das aber erkennen können. Bei hochflüchtigem Wild wird das schwierig“, sagt Neu.

Interessengemeinschaft will maßvolle Jagd

Dieser Ansatz der maßvollen Bejagung ist kein neuer im Südharz: Bereits im Herbst vorigen Jahres hatte sich eigens eine Interessengemeinschaft zum Schutz des Rotwildes gegründet, der auch Neu und Revierinhaber Meyer angehören. Der größten Säugetiere der Region fehle die Lobby, so das Credo der Jäger, die in den hiesigen Herbstdrückjagden des Staatsforstes wegen der Anzahl von Jägern und Hunden immer mehr den Charakter von Treibjagden fürchtet. An einem Tag fielen so mehrere Hundert Schüsse, moniert die Interessengemeinschaft, die daher auch um das Verständnis der Anwohner und Touristen bangt. „Nur mit solchen kleinen Jagden erreichen wir Jäger Akzeptanz in der Bevölkerung“, glaubt Niels Neu, der andernfalls eine Zweiklassengesellschaft nahen sieht: Die der Jagd-Versteher auf dem Land und die der -Kritiker aus den Städten. „Und die Effizienz solcher kleinen Jagden ist auch nicht schlechter“, gibt Neu ein Versprechen, das sich schon wenige Sekunden später erfüllen soll.

Denn plötzlich durchschneidet ein Schuss das Pfeifen des Windes. Einige Wildschweine passieren wenige Hundert Meter vor Neus Hochsitz die Lichtung zweier Kiefernwäldchen. Kurz darauf folgt vom benachbarten Hochsitz abermals der grelle Ton einer abgefeuerten Waffe. Mit ihrem vierten Wildschwein an nur einem Tag wird sich Sabine Schneider, sonst Jägerin im Revier in Steigerthal, damit zur erfolgreichsten Schützin dieses Jagdtages geschossen haben.

Schuss bis zu drei Kilometer weit

Auch Neus Hände sind in diesen Sekunden kurz zu seiner Blaser R8 gewandert, um kurz vor ihr schnell wieder Halt zu machen. In mattem, schwarzen Kunststoff und deshalb unscheinbar lehnt sie an der Wand des Ausgucks. Die Zeit der verzierten Holzschäfte an Jagdgewehren ist für viele vorbei. Weniger gefährlich macht das die Waffen der knapp 700 registrierten Jäger im Landkreis allerdings nicht: Bis zu drei Kilometer weit schießt Neus Fabrikat, sagt er. Und erklärt damit bereits, weshalb ein Schuss auf die Schweine von eben gar nicht erst infrage kam: Das Sichtfeld hinter dem Wild sei durch Bäume eingeschränkt gewesen. Für einen sicheren Schuss habe er daher nicht garantieren können. Zumal das rund 580 Hektar große Revier Torsten Meyers eines mit regelmäßig wandernden Touristen ist, wie der Rothesütter Revierchef später noch einmal erklären wird, weshalb er es mit der Sicherheit so ernst meint bei seinen Jagden.

Für die Sicherheit der Treiber indes sorgt ihre Signalkleidung. Wie das Leuchten kleiner Glühwürmchen blitzen ihre orangen Westen gelegentlich durchs Unterholz. „Auch das ist eine Vorschrift“, erläutert Neu eine Regel, dass ein Drittel der Körperoberfläche eines jeden Jagdteilnehmers in solche Kleidung gehüllt sein muss. Und während er das sagt, lässt sich unverhofft und nur ein einziges Mal heute der König des Waldes blicken: Ein Rudel Rotwild läuft nur wenige Meter von den Treibern entfernt in die entgegengesetzte Richtung.

Ein Fall fürs Jagdgericht

Es ist zu weit entfernt für einen Schuss. Niels Neu muss dennoch zufrieden lächeln. „Eigentlich ein Fall für das Jagdgericht, dass die Tiere an den Treibern vorbei laufen“, scherzt der Ilfelder über einen Höhepunkt einer jeden Gesellschaftsjagd: dem Schüsseltreiben als gemeinsames Essen mit der gesamten Jagdgesellschaft.

Bei dieser Tradition weiß Torsten Meyer auch über die Hintergründe dieser eher ungewöhnlichen Verhaltensweise des Rotwilds von vorhin zu berichten: Zum Abschluss der Jagdsaison werde das Wild raffinierter und vorsichtiger, sagt er über die nahende Ruhezeit der Jäger ab Januar.

Doch bevor es so weit ist, gehört der Abend noch ein letztes Mal in diesem Jahr dem jagdlichen Brauchtum: Fackeln erhellen die mit dem erlegten Wild gelegte Strecke, als ein Jagdhorn den Tieren mit einem „Totsignal“ die letzte Ehre erweist. Torsten Meyer, keine unnötigen Schüsse und keine Unfälle lobend, reicht den jeweiligen Schützen indes mit einem „Waidmannsheil“ einen sogenannten Bruch – also einen Kiefernzweig –, der das Wild abermals ehrt. Auch das gehöre zum Respekt vor den Tieren, sagt Neu über dieses Ritual, das es so bei großen Drückjagden nicht mehr gebe. Und das seiner Meinung nach das Bild der Kritiker vom Waidmann als blutrünstigen Jäger konterkariere.

Auch nach acht Jahren mit Jagdschein – mit diesem „Grünen Abitur“, wie es Jäger wegen der schweren und vielseitigen Prüfungen nennen – koste ihn das Abdrücken noch Überwindung, mache ihm das Töten keine Freude, sinniert er. Seine Zunft betrachte sich stattdessen als Regulativ für das Ökosystem Wald und Hüter der Artenvielfalt darin. Rückendeckung erhält Niels Neu bei dieser Ausführung von Sabine Schneider. „Fleisch kommt nicht aus der Truhe im Supermarkt, und der Tod gehört zum Leben“, nennt sie eine ihre Philosophie, die sich an ihrem Vater ein Beispiel nahm und seit 36 Jahren auf Jagd geht. Hier im Wald finde man das „perfekte Lebensmittel“, sagt sie nicht ohne Stolz über ihre Ausbeute.