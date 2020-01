„Bares für Rares“: Ein Lieblingsstück aus Niederorschel

Erfreut und überrascht zugleich war Stephan Baldßun aus Niederorschel in der Adventszeit des vergangenen Jahres. Sein Ring, der im Jahr 2018 in der Sendung „Bares für Rares“ den Besitzer wechselte, wurde von Händlerin Susanne Steiger zu einem ihrer Lieblingsstücke erklärt. So flimmerte im Format „Bares für Rares – Lieblingsstücke“ der Besuch von Baldßun noch einmal in der Weihnachtszeit über die Mattscheibe.

„Ich war sehr überrascht, dass noch einmal etwas zu dem Ring im Fernsehen lief. Es ist schön, zu erfahren, was aus dem Ring, der ein Erbstück von meiner Patentante war, geworden ist“, sagt Stephan Baldßun. Eigentlich wollte die Händlerin den Ring umarbeiten. „Sie sagte damals, dass sie den Amethysten durch einen anderen Stein ersetzen wollte. Toll, dass der Ring am Ende doch so geblieben ist, wie er war, und ihn eine Frau gekauft hat.“

Ring stammt laut der Expertise aus Amerika

Verkauft hat Stephan Baldßun das Erbstück, da es über 15 Jahre nur im Schrank lag, er aber eine bleibende Erinnerung an seine Patentante haben wollte. „In Südtirol habe ich mir im Urlaub eine schöne Weihnachtskrippe vom Erlös gekauft. Das ist etwas Bleibendes, und so werde ich immer an meine Patentante erinnert. Zum zweiten Mal steht die Krippe jetzt im Wohnzimmer. Das Erbe ist so nicht verschleudert, und ich werde so immer an meine Tante erinnert“, meint Baldßun. Ein ganzes Teil mehr an Geld hat er für den schönen Ring bekommen, der laut der Expertise aus Amerika stammt. Dazu weiß der Eichsfelder Interessantes zu erzählen.

„Meine Patentante hatte den Ring von ihrer Patentante, und deren Mann war beruflich viel in Amerika. Er hat den Ring sicher von einer seiner Reisen mitgebracht“, vermutet Baldßun. Doch bevor die Expertin Wendela Horz ihre Einschätzung abgeben konnte, musste sich der Niederorscheler zunächst im Internet für die Sendung bewerben. „Man muss einige Fragen beantworten und viele Bilder für die Bewerbung machen.“ Dies tat Stephan Baldßun bereits im Jahr 2017 und traf mit seinem Ring den Nerv der Sendungsmacher. „Ich schaue die Sendung sehr gern. Und mich hat einfach interessiert, wie alles abläuft. Mit einem Anruf vom ZDF habe ich aber gar nicht mehr gerechnet“, blickt Baldßun zurück.

„Die Experten sind gut vorbereitet“

Im Januar 2018 war es dann so weit. Mit Sohn Markus, der den ganzen Drehtag am Rande verfolgte, ging es in Richtung Walzwerk in Pulheim in der Nähe von Köln. „Wir waren der letzte Dreh an dem Tag. Es wird viel aufgezeichnet. Im Fernsehen ist dann aber nur ein Bruchteil zu sehen“, erinnert sich Stephan Baldßun noch ganz genau an die Erlebnisse im Walzwerk. Es sei alles real und hochinteressant gewesen. „Die Experten sind gut vorbereitet“, erklärt der Niederorscheler den Sinn der Bewerbungsmodalitäten. Ganz gespannt betrat der Eichsfelder nach der Expertise den Händlerraum. „Die Händler sehen das Stück an diesem Tag zum ersten Mal.“ Susanne Steiger muss sich ihrerseits gleich in den Ring verliebt haben und kämpfte mit ihren Geboten bis zum Ende um das Erbstück.

Aber Stephan Baldßun kommt nicht nur ins Schwärmen, wenn er an die Dreharbeiten und die Begegnungen mit den Protagonisten der Sendung denkt. „Nach den Aufzeichnungen kann man in der Kantine im Walzwerk noch etwas essen und trinken. Das haben wir gemacht und dort die Händler und Experten wiedergetroffen.“ Natürlich war auch Horst Lichter dabei. „Er ist ein ganz toller Mensch. Wir haben einen Schwatz mit ihm gemacht. Das war sehr schön“, erinnert sich der Niederorscheler an das Treffen mit dem Moderator, der viele Tausende Fernsehzuschauer jeden Tag mit seiner lockeren und humorvollen Art in den Bann zieht. Und als Horst Lichter dann noch sein Buch „Keine Zeit für Arschlöcher!“ mit einer Widmung versehen hatte, war das Glück für Baldßun perfekt.

„Ich würde jederzeit wieder hinfahren. Auch wenn es ein großer Aufwand ist, bis nach Köln zu fahren.“ Ob dies aber noch einmal der Fall sein wird, weiß der Niederorscheler natürlich nicht. Denn dafür bräuchte er noch einmal eine Rarität.

