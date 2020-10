Bislang über 80 Kabarettprogramme geboten

Kapellendorf. 25 Jahre gibt es ds Kabarett Fettnäppchen inzwischen in Kapellendorf – ein Grund zum Feiern ist das allemal.

Die Kabarettisten stehen in Kapellendorf nach längerer Zwangspause wieder auf der Bühne (wir berichteten). – Und das im Jubiläumsjahr. Das, was auf der Bühne geboten wird, läuft nämlich unter dem Titel „Wir sind wieder da“. Damit erfreut das Kabarett Fettnäppchen das Publikum vor dem Hintergrund „25 Jahre Kabarett Fettnäppchen in Kapellendorf“. Erste Gäste schwärmten von dem Programm, das ein wahres Zwerchfelltraining sei.