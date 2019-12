Charleen Mirabell schläft in den Armen ihrer stolzen Mama Maria Hoffmann (30). Das Mädchen kam am Heiligabend im Klinikum Erfurt zur Welt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Christkind Charleen kommt an Heiligabend zur Welt – Mutter Maria freut sich über zweites Kind

Wie das Klinikum per Pressemitteilung informiert, erblickten an Heiligabend zwei Babys das Licht der Welt, am ersten Feiertag folgten zwei weitere Erdenbürger. Am Vormittag des zweiten Weihnachtsfeiertages hatten die Hebammen in den Kreißsälen des Helios-Klinikums bereits vier weiteren Neugeborenen bei ihrem Start ins Leben geholfen.

Ein echtes „Christkind“ ist die Maria Hoffmanns Tochter Charleen Maribell. Das Mädchen kam an Heiligabend auf die Welt. Für die glücklichen Eltern Maria Hoffmann (30) und Christian Kühnert (27) ist es bereits das zweite Kind.

„Der errechnete Termin für die Entbindung unserer Tochter war eigentlich der 4. Januar. Dass die Geburt nun an Heiligabend stattfand, ist aber gar nicht schlimm. Wichtig ist, dass es unserer Tochter gut geht“, sagt die stolze Mama Maria. Am 26. Dezember konnten Mutter und Kind das Klinikum in Richtung Kyffhäuserkreis verlassen.