Seminar zur Kommunikation mit Hunden in der Volkshochschule in Pößneck

Der Mensch als Rudelführer seines Hundes

„Hunde haben keine Vorstellung von dem, was uns Menschen wichtig ist. Wollen wir mit ihnen in einer harmonischen Gemeinschaft leben, müssen wir Menschen lernen, sie zu verstehen.“

Mit diesen Zeilen bewirbt die Volkshochschule Saale-Orla ihr nächstes Seminar „Hundepersönlichkeiten – Kommunikation mit und Führung von Hunden“. Dieses findet am 20. Januar 2020 am Sitz der Einrichtung in Pößneck statt.

„Jeder Hund kommt mit einer angeborenen Funktion auf die Welt und hat damit im Rudel seinen festen Platz und seine Aufgaben, das trifft auch für unsere Arbeits- oder Familienhunde zu“, so die Volkshochschule in der Ankündigung des Seminars. „So gibt es Hunde, die zumindest in der Hundewelt selbst Entscheidungen treffen können, und solche, die Entscheidungsträger brauchen, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Je nachdem müssen wir Menschen lernen, individuell auf sie einzugehen.“ Im neuen Seminar erfahren die Teilnehmer, wie sie als Mensch in den Augen ihres Hundes „ein guter und souveräner Rudelführer werden“, verspricht die Volkshochschule.

Die zweieinhalbstündige Veranstaltung leitet Kerstin Schmidt. Sie ist als Tierhomöopathin und Verhaltenstherapeutin für Hunde und Katzen tätig und betreibt seit mehr als 15 Jahren eine entsprechende Praxis in Ziegenrück.

Nähere Informationen und Anmeldung unter Telefon 03647/448144.