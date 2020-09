Dienstältester Chefarzt Thüringens bereitet sich auf Ruhestand vor

Erfurt. Einer der dienstältesten Thüringer Chefärzte bereitet sich auf den Ruhestand vor: Josef Schweiger (65) verlässt nach 25 Jahren das Katholische Krankenhaus in Erfurt.

Nach 25 Jahren im Katholischen Krankenhaus Erfurt übergab Josef Schweiger (65) die Leitung der Klinik für Urologie und Kinderurologie jüngst an seinen Nachfolger und ehemaligen Schüler Christian Weidemann, der bereits ein Jahr lang mit ihm gemeinsam die Klinik führte.

Bis Ende des Jahres wird Schweiger der Klinik noch beratend zur Seite stehen, danach wird die Musik eine noch größere Rolle spielen als bisher: Schweiger spielt in mehreren Orchestern sowie im Gabrielli-Duo das Violoncello. Bislang stand aber die Medizin im Mittelpunkt, die sich rasant verändert hat, so Schweiger. „Zu Beginn meiner Laufbahn wurden selbst kleinste Harnsteine durch große Schnitte entfernt“, erinnert sich der Mediziner. „Aber kaum hatte ich diese Technik erlernt, lösten die endoskopischen Verfahren die traditionellen Eingriffe ab – Harnsteine werden heute fast nur noch über den natürlichen Zugangsweg, also die Harnröhre, entfernt.

Zur modernen Therapie gehört neben der selten angewandten Stoßwellentherapie die perkutane Steinentfernung: Über einen nur 15 Millimeter kleinen Hautschnitt können selbst sehr große Steine zertrümmert und entfernt werden.

Die Behandlungsmethoden sind in den Jahren viel differenzierter geworden, erklärt der Urologe. „Ich bin wirklich dankbar, dass alles erlebt zu haben.“ Aber nicht nur für Ärzte, auch für Patienten hat sich viel verändert. „Der Halbgott in Weiß ist längst von seinem Sockel gestiegen“, schmunzelt der Mediziner, „die Patienten sind dagegen selbstbewusster geworden. Wir Ärzte wollen mit dem Patienten die beste Behandlung für ihn finden. Viele sind über ihre Erkrankung durch das Internet gut informiert, auch wenn wir oft helfen müssen, die vielen Informationen zu sortieren.“

Zu den Sternstunden seiner Karriere gehört die erste minimal-invasive Entfernung einer Niere in Thüringen 1995 – das brachte ihm damals auch Kritik ein: „Einige Kollegen hielten dieses Verfahren für eine vorübergehende Modeerscheinung.“ Sie irrten: Die „Schlüsselloch-Technik“ wurde später zu einem Schwerpunkt des Katholischen Krankenhauses, im vergangenen Jahr erfolgte mit dem Einsatz der robotergestützten Operationshilfe „Da Vinci“ der nächste große Schritt. Sein Abschied stimmt ihn nicht traurig: „Ich habe in unserem Krankenhaus dafür den Boden bereitet.“ Ganz kann Schweiger noch nicht aufhören: Eine Weile wird er einen Erfurter Facharzt unterstützen. Ansonsten freut er sich auf die Familie („mit demnächst fünf Enkelkindern“) und die Musik.