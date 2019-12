Diese Thüringer sind an den Weihnachtsfeiertagen für andere im Dienst

Während die überwiegende Mehrheit der Thüringer die Feiertage mit den Lieben verbringt, müssen einige Berufsstände zu Weihnachten und Silvester arbeiten. Eine Umfrage unter diesen Helden des Alltags.

Nils Becher, Busfahrer in Weimar: Aus Freude über die überraschten Gesichter und aus Rücksicht auf

Nils Becher (20) wird an Heiligabend im Stadtgebiet von Weimar als busfahrender Weihnachtsmann unterwegs sein. Foto: Susanne Hölbe

meine Kollegen mit Kindern zu Hause habe ich mich dieses Jahr erstmals als busfahrender Weihnachtsmann zum Dienst am Heiligabend gemeldet. Von 8 bis 17 Uhr werde ich auf einer der Stadtlinien in Weimar unterwegs sein - wo genau, wird nicht verraten. Mit dabei ist ein gut gefüllter Sack voll Süßigkeiten, die ich an jene Kinder verteile, die mich in meinem Bus treffen. Besonders freue ich mich auf deren leuchtende Augen am Weihnachtstag. Privat werde ich am 1. Weihnachtstag mit meiner Familie feiern.



Uwe Schmidt, Tierpfleger im Rinderhof-Kauern: Wer unseren Beruf ergreift, weiß um seine Verpflichtungen den Tieren gegenüber, und deswegen hadern wir nicht, wenn wir an Tagen wie diesem auf Arbeit müssen. 450 Rinder stehen bei uns in Kauern im Stall, davon 260 Milchkühe, die auch an Heiligabend an den Melkroboter angeschlossen und zweimal gefüttert werden müssen. Zur Feier des Tages gibt es für sie eine extra Portion Futter, ein Weihnachtsbaum steht sowieso im Stall. Ganz besonders viel Zeit nehmen wir uns für unsere Kälbchen. Die werden in ihren Iglus individuell betreut. Seit Dienstagmorgen, 5 Uhr, ist unsere Mitarbeiterin Kathleen Hagenau-Demke für sie da, füttert und schaut, dass alle gesund sind. 20 Uhr machen wir dann endgültig das Licht aus, danach geht’s zu unseren Familien feiern.

Michael Eismann, Hauptfeuerwehrmann aus Gera: Silvester ist der Tag mit den meisten Bränden. Wobei

Michael Eismann (59), Hauptfeuerwehrmann aus Gera, weiß: Silvester ist der Tag mit den meisten Bränden. Foto: Ulrike Merkel

es vereinzelt auch Jahre gibt, in denen es ruhig bleibt. Weihnachten brennt es zwar auch hin und wieder, etwa durch vergessene Gestecke, aber die löschen die Leute meist selbst. Besonders in Erinnerung ist mir ein Einsatz am 24. Dezember geblieben. Die Klöße standen in der Wache gerade auf dem Tisch, da kam die Meldung rein: Kind im Klo. Es stellte sich heraus, dass eine junge Mutter auf der Toilette eine Sturzgeburt erlitten hatte. Früher hat es einem nicht viel ausgemacht, feiertags Dienst zu haben. Man hat sich mit der Familie arrangiert. Wir haben sogar einmal den Heiligabend samt Bescherung einen Tag vorgezogen. Heute ist meine Begeisterung für Feiertagsdienste aufgrund des Personalmangels geschrumpft.



Andrea Ebbinghaus, Krankenschwester in Jena: Ich

Schwester Andrea Ebbinghaus von der Frühgeborenen-Station am Uniklinikum Jena hat Heiligabend Dienst. Foto: Christin Ebert/UKJ

kümmere mich am Heiligabend um die kleinsten Patienten am Universitätsklinikum Jena. Von 13.45 bis 22.15 Uhr geht meine Spätschicht, wohl die feierlichste Zeit des Weihnachtsfestes. Bei uns auf der Frühgeborenen-Station werden wir daher auch eine ganz weihnachtliche und heimelige Atmosphäre schaffen. Ein Bäumchen leuchtet. Darunter liegen für unsere Kinder jede Menge schöner Geschenke. Romy Förmer vom Verein „Sternenzauber und Frühchenwunder“ besucht unsere Neonatologie regelmäßig und übergibt kostenfrei genähte Babybodys, Windelüberzieher oder Decken. Wenn die Zeit der Bescherung heranrückt, bringen wir die vielen Gaben zu den Kindern an die Bettchen. Für die Eltern, die den Heiligabend bei uns in der Klinik verbringen, ist das ein besonders schöner Augenblick.

Matthias Walter (39), Panzergrenadierzugführer aus der Werratal-Kaserne Bad Salzungen, ist derzeit in Litauen. Foto: Bundeswehr



Matthias Walter, Panzergrenadierzugführer aus der Werratal-Kaserne Bad Salzungen, derzeit auf Bundeswehrmission in Litauen: Ich bin das zweite Mal über Weihnachten und Silvester im Auslandseinsatz. Das erste Mal war ich in Afghanistan, jetzt in Litauen. Das ist zwar nicht toll, aber meine Frau hält mir da sehr den Rücken frei. Für die Kinder verschieben wir Weihnachten auf Mitte Februar, wenn ich wieder da bin. Hier in Litauen versuchen wir, für die Soldaten auch etwas Adventsstimmung aufkommen zu lassen: Wir haben in unserem Zugflur zum Beispiel einen Weihnachtsbaum aufgestellt, geschmückt mit Dingen, die uns von zu Hause geschickt wurden. Heiligabend wird es ein Weihnachtsessen geben. Ich hoffe auf ein Stück Gans. Danach haben die Soldaten Zeit, um mit ihren Familien zu telefonieren. Zu Silvester wird es sogar ein Feuerwerk geben. Das war in Afghanistan so nicht möglich.







Sozialmitarbeiter Sebastian Voigt (35) arbeitet in der Evangelischen Stadtmission „Haus Zuflucht“ in Erfurt Foto: Voigt



Sebastian Voigt, Sozialmitarbeiter der Evangelischen Stadtmission „Haus Zuflucht“ in Erfurt: Dank vieler Spenden können wir über die Feiertage Frühstück und Abendbrot für unsere obdachlosen Männer anbieten. Sonst gilt bei uns Selbstverpflegung. Und natürlich haben wir auch einen Weihnachtsbaum aufgestellt. Im vergangenen Jahr hat sogar einer unserer Bewohner von seinem bisschen Geld alles gekauft, was es für einen guten Braten braucht. Davon hat er dann für die Mitbewohner einen schmackhaften Weihnachtsbraten gekocht. Ich habe dieses Jahr am zweiten Feiertag Nachtschicht. Ich übernehme die Feiertagsdienste gern vor dem Hintergrund, dass die Kollegen mit Kindern und Enkeln dann Zeit für ihre Familien haben. Auch Weihnachten und Silvester muss niemand auf der Straße verbringen, wir haben noch freie Kapazitäten.