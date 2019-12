Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein ganzes Dorf sammelt für Thomas

Was für viele Menschen selbstverständlich ist, ist für den 19-Jährigen Thomas Köhler aus Liebengrün ein noch nie wahrgewordener Traum: Mit den eigenen Beinen ohne Hilfe zu laufen. Doch nun gibt es Hoffnung, dass sich dieser Traum erfüllt.

„Thomas ist neun Wochen zu früh zur Welt gekommen und bekam zu wenig Sauerstoff, als Kleinkind hatte er starke epileptische Anfälle. Seitdem ist er an den Rollstuhl gebunden“, schildert seine Mutter Petra Köhler. Infantile Zerebralparese nennt sich dieses Krankheitsbild, das durch frühkindliche Hirnschädigung hervorgerufen wird. Die Kommunikation zwischen Gehirn und Muskeln funktioniert nicht richtig. Thomas dadurch sowohl körperlich als auch geistig gehandicapt.

Hoffnung durch Fernsehsendung

Erstmals ernsthafte Hoffnungen, ihr Sohn könne doch noch das Laufen erlernen, bekam Petra Köhler durch eine Fernsehreportage. „Da wurde von eine Rehabilitationsklinik berichtet, wo Menschen mit Thomas‘ Krankheit das Laufen erlernt haben“, erzählt Petra Köhler. Doch die Rehabilitationsklinik, das Adeli Medical Center, befindet sich in der Slowakei. „So eine Klinik gibt es in Deutschland nicht“, sagt Petra Köhler. Die Rentenversicherung würde die Reha-Maßnahme nicht zahlen, auf die Antwort der Krankenkasse wartet Petra Köhler bislang vergeblich. Schätzungsweise rund 24.000 Euro würde die Behandlung kosten. Angedacht ist drei Mal ein dreiwöchiger Aufenthalt in der Reha-Klinik. „Wenn ich nicht versuchen würde eine Möglichkeit zu finden, Thomas dort unterzubringen, würde ich mir immer Gedanken machen, wieso ich es nicht einfach versucht habe“, sagt die Mutter.

Hilfe von Freunden

Thomas ist in seinem Heimatort Liebengrün gut integriert. „Seit er ein Baby ist, hat Thomas mit meiner Tochter gespielt, die gleich alt ist“, erzählt Ina Michel, eine Freundin der Familie. Sie hat zusammen mit der Kirmesjugend, der Schildbürgerschaft und dem Ortsteilbürgermeister Gordon Stockburger eine Initiative ins Leben gerufen, welche die Kosten für die Rehabilitationsklinik so gut es geht übernehmen will. „Angefangen haben wir damit im Sommer. Auf Kirmes, Dorffest oder dem Pferdefest in Oberlemnitz haben sie Zuckerwatte, Getränke und Gebratenes verkauft, um durch den Erlös Geld zu sammeln. Etwa 1500 Euro sind dadurch schon zusammen gekommen. Auch beim Liebengrüner Weihnachtsmarkt am 25. Dezember will die Dorfgemeinschaft wieder für Thomas‘ Behandlung Geld sammeln.

Willenskraft zeigt Potenzial

So sehr gehandicapt Thomas auch ist, um so sehr versucht er, selbstständig zu sein. Im behindertengerechten Haus, das seine Eltern extra für ihn vor fünf Jahren bauten, kann er ein paar Schritte mit Hilfe eines Rollators machen. Da er in der Dorfjugend gut integriert ist und trotz seines Handicaps auf den Besuch bei Freunden nicht verzichten will, unternimmt er größte Anstrengungen, diese zu treffen. So schafft es mit seinem Rollstuhl, den Hügel im Dorf hinauf zu fahren. Ohne Hilfe – das ist ihm wichtig. Die Dorfgemeinschaft ist von so viel Willenskraft begeistert. Um ihm die Rehabilitations-Therapie zu ermöglichen hat der Ortsteilbürgermeister Gordon Stockburger eine Internetseite für Spender eingerichtet: www.betterplace.me/der-erste-schritt-fuer-thomas heißt die Seite. Interessierte, die finanzielle Unterstützung leisten wollen, können sich zudem per E-Mail an peheko@t-online.de wenden.