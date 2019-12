Kristina Vogel über schockierende Momente und ihre Ziele im Erfurter Stadtrat

Am 26. Mai dieses Jahres wurde Kristina Vogel bei den Kommunalwahlen mit 12.773 Stimmen in den neuen Stadtrat gewählt. Der Plan der CDU, die seit dem Juni 2018 nach einem schweren Trainingsunfall querschnittsgelähmte Bahnrad-Olympiasiegerin auf ihrer Liste kandidieren zu lassen, ging auf. Sie holte die meisten Stimmen bei den CDU-Listenkandidaten und erzielte parteiübergreifend insgesamt das viertbeste Ergebnis aller angetretenen Kandidaten. Seither nahm sie nur vier Mal an den Stadtratssitzungen teil. Mehr ließ bislang der Terminkalender nicht zu.

Die 29-Jährige verbrachte seit ihrem folgenschweren Sturz viel Zeit in der Reha in Potsdam und stand auch beim ZDF als Expertin unter Vertrag. Nun zieht die Erfurterin ein erstes Fazit und wagt einen Ausblick auf das neue Jahr.

„Man wird mich regelmäßiger im Ratssitzungssaal sehen“, verspricht sie

Viele Termine hätten bereits in ihrem Kalender gestanden, bevor klar war, dass sie in den Stadtrat gewählt wurde, sagt sie entschuldigend. Teilweise wären die Absprachen schon ein Jahr alt gewesen. Dass die Wahl ein Selbstläufer würde, daran habe sie nämlich nicht geglaubt. Die Fraktion habe ihr aber sehr beim Einarbeiten unter die Arme gegriffen. Auf die bereits bekannten Termine im nächsten Jahr könne sie sich nun besser einstellen. „Man wird mich regelmäßiger im Ratssitzungssaal sehen“, verspricht sie. Bei der Bahnrad-WM im Februar 2020 werde sie aber definitiv nicht in Erfurt sein, sondern die Wettkämpfe live im Fernsehen kommentieren. Die alte Liebe hat Vorrang. Ihr Bestreben sei es aber, mit ihrem Mandat, ausgestellt vom Wähler, so oft als möglich anwesend zu sein. Nicht immer werde das gelingen. Da falle dann auch viel Nacharbeit an.

Auch viele Gespräche mit dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Michael Hose, damit der ihre Intentionen zu den einzelnen Themen kenne. Hose schätzt an der Prominenten in der Fraktion deren klare Vorstellungen, die Lernbereitschaft. Kristina Vogel sei alles andere als ein naiver Polit-Neuling. Vielmehr sei sie bodenständig und ein klarer Gewinn für die Fraktion.

Vogel arbeitet in zwei Ausschüssen mit

Kristina Vogel arbeitet in zwei Ausschüssen mit. Sicher Sport? „Ne, leider nicht. Der Sport ist sehr stiefmütterlich an die Wirtschaft gegangen“, bedauert die Bundespolizistin. Das Wirtschaftsthema könnten andere besser als sie. Ihre Ausschüsse heißen „Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung“ bzw. „Ordnung, Sicherheit, Ortsteile und Ehrenamt“. Wenngleich sie beim Sportthema in der Fraktion oft gefragt werde.

An ihre erste Stadtratssitzung erinnert sie sich genau, weil es „etwas ernüchternd“ gewesen sei. „Ich bin auch in diversen Ämtern beim Radsport. Da arbeitet man sehr zielorientiert und da geht vieles schneller.“ Im Stadtrat mit den vielen Parteien und Gruppierungen habe sie nun verstanden, warum der ein oder andere politische Prozess so lange brauche. Man müsse Meinungen austauschen, einander zuhören, um zuweilen festzustellen, dass die eigene Meinung nicht die allein selig machende sei, der andere ja auch Recht haben könnte. „In der Demokratie geht es darum, einen gemeinsamen Nenner, einen Konsens für das Gemeinwohl zu finden“, sagt sie. Dennoch habe sie erwartet, dass vieles schneller gehe.

Der Stadtrat sucht nach Mehrheiten

Es werde mitunter sehr emotional argumentiert

Der Sitzungssaal sei durch die Verwaltung rollstuhlkompatibel gemacht worden. Und man habe dafür gesorgt, dass sie nicht am höher gelegenen Rednerpult verzweifle. „Die Stadtverwaltung hat da viel für mich getan“, sagt sie dankbar. Diskussionskultur im Stadtrat? Es komme auf die Themen an. Bei intensiven Sachen werde mitunter sehr emotional argumentiert, so Vogel. Man müsse aber miteinander arbeiten, erklären, warum das so und nicht anders die bessere Lösung für Erfurt sei.

Bei der Sitzung im November, in der ein AfD-Abgeordneter verbal tief unter die Gürtellinie griff, sei sie auch zugegen gewesen. Es gab verschiedene Vorschläge, wie der 75. Jahrestag der Befreiung vom Hitlerfaschismus am 8. Mai 2020 begangen werden solle. Feiern oder stilles Gedenken. Die Situation habe sich aufgeschaukelt, man habe sich missverstanden. „Dann aber ist das passiert, was mich sehr schockiert hat, weil das nichts mit Demokratie zu tun hat.“ Wer beleidigend werde, habe keine Argumente mehr. Ob das die Diskussionskultur der neuen Legislaturperiode sei? „Die AfD wurde mit vielen Stimmen gewählt. Für die anderen Parteien ist zu klären, wo die Unzufriedenheit herkommt, dass man diese sehr laute und provokante Partei, die aber keine richtigen Inhalte hat, gewählt hat. Ich finde die AfD nicht toll, aber wir müssen es irgendwie schaffen, diese fünf Jahre zusammenzuarbeiten“, so Kristina Vogel. Auch mit der AfD? Antwort: „Ich bin parteilos. Wenn ein wirklich guter Antrag der AfD kommt, ist mir die Partei egal. Dann ist der Antrag gut.“

Ihr Ziel: Barrieren im Alltag – im Kopf und auch physische – abbauen

Eigene Vorstellungen für 2020? „Weiter einarbeiten.“ Sie wolle helfen, Barrieren im Alltag – im Kopf und auch physische – abzubauen. Zum Beispiel alle öffentlichen Gebäude außen mit Tafeln mit Blindenschrift auszustatten. Und wenn Erfurts wunderschöne Altstadt Kopfsteinpflaster habe, sei das für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer nicht barrierefrei. Genau wie die fehlenden abgesenkten Bordsteine. Da könne man trotzdem Kompromisse eingehen. Vielleicht auch im nagelneuen Bürgeramt. Alles schick, aber da hänge der Bezahlautomat so hoch, dass ein Rollstuhlfahrer nicht herankomme. Da kommt die Sprache natürlich auch auf rücksichtslose Zeitgenossen, die Behindertenparkplätze zustellen. Als sie den Behindertenausweis zeigte, habe sie noch den gestreckten Mittelfinger gezeigt bekommen. Das sei ein Handlungsfeld für den Stadtrat. Auch das Thema fehlende Kommunikation. Eine genaue Idee, wie das besser gehen könne, habe sie aber noch nicht. „Viel mehr miteinander reden ist mein Wunsch für 2020“, so Vogel. Auch im Hinblick auf die Bundesgartenschau 2021. „Ich glaube, man weiß hier nicht, welche riesige Chance das ist. Das ewige Gestreite ist nicht sachdienlich.“