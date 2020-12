Feuerwehren brauchen mehr hauptamtliche Kräfte

Franz Bierschenk (25) absolviert gerade seinen Vorbereitungsdienst zum Brandoberinspektor in Gera. In seiner Bachelorarbeit hat er sich mit dem Management der Freiwilligen Feuerwehren auseinandergesetzt.

30.000 Einwohner bedeuten für die Gemeinden in Thüringen eine Schwelle. Denn sie erreichen mit dieser Anzahl an Einwohnern den Wert, der dazu verpflichtet, „hauptamtliche feuerwehrtechnische Bedienstete“ einzustellen – mindestens in Staffelstärke, heißt es dazu in der Thüringer Feuerwehr-Organisationsverordnung. Das bedeutet: Sechs Feuerwehrleute müssen ständig verfügbar sein, dafür sind etwa 30 Stellen nötig.