Flurnamen-Portal ersetzt analogen Zettelkasten

Belege zu Thüringer Flurnamen können ab sofort auch über eine Online-Plattform abgerufen werden, die die Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena entwickelt hat. Dafür wurde das Thüringische Flurnamenarchiv, das etwa 150.000 Belege in Zettelkastenform umfasst, digitalisiert. Außerdem wurden die Belege mit Geodaten verknüpft und für Forschung und Öffentlichkeit ebenso nutzbar gemacht worden wie Belege aus Abschlussarbeiten und Projektseminaren an der Professur für Geschichte der deutschen Sprache der Uni Jena. Die Thüringer Staatskanzlei hat das Projekt, das am Donnerstag im Rahmen einer Tagung vorgestellt wurde, gefördert. Flurnamen sind Bezeichnungen von Äckern und Wiesen, Bergen und Tälern, Wäldern und Verkehrswegen.