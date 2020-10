Freudestrahlend in Empfang nahm Schulleiterin Birgit Rosner jetzt vier nagelneue Beamer aus den Händen von Sven Schladitz. Der Zweite Vorsitzende des Fördervereins übergab die Kartons in dieser Woche ans sie.

Immerhin rund 2000 Euro hat der Verein in die erneute Unterstützung der Bergschule gesteckt. Schulleiterin Rosner sagte, dass die Beamer eine willkommene Ergänzung des Bestandes sind. Gerade in Corona-Zeiten, in denen noch mehr mit Laptops oder Tablets gearbeitet wird, die Unterrichtsvorbereitung immer weiter digitalisiert wird, seien die Beamer natürlich Gold wert. So könnten die Lehrerkollegen ihre Tafelbilder bequem an die Wand werfen. Zwar sei das auch via Folien über den Polylux möglich, aber die moderne Varianten seien eben die Beamer. Zumal die Folien mit der Zeit in der Qualität erfahrungsgemäß nachlassen. Auch im Zusammenhang mit der verstärkten Nutzung der Schulcloud und der Präsentation von deren Inhalten seien die Beamern passend. Konnte das Gymnasium bisher zehn Beamer nutzen, sind es nun 14.

In der Bergschule sind noch einige Polyluxe beziehungsweise Overheadprojektoren, aber die Beamer setzen sich zunehmend durch. Diese könnten sowohl von Lehrern als auch von Schülern genutzt werden.

Während es bei den Beamern also Grund zur Freude gibt, sieht es bei der unlängst gestarteten Laptop-Spenden-Aktion eher mau aus. Aufgerufen hatte der Förderverein dazu, ausgediente Laptops zu spenden, dann durch Fördervereinsmitglied Christoph Müller auf Vordermann gebracht werden, so dass sie an bedürftige Schüler weitergereicht werden können. Leider hatte die Aktion bislang wenig Erfolg. Versichert wurde nochmals, dass die Alt-Geräte komplett „platt gemacht werden“, also keine alten Daten mehr darauf zu finden sind, bevor sie an Schüler abgegeben werden. Entstanden war die Idee vor dem Hintergrund, dass nicht alle Familien ohne Weiteres Geld für die Anschaffung eines neuen Laptops erübrigen könne. Wer also einen Laptop hat, den er nicht mehr benötigt, kann sich zwecks Abgabe an die Firma Strickchic wenden.