Gut 200 Gäste gratulieren zum 20-Jährigen in Schleiz

Stehenende Ovationen des Publikums gibt es in der Wisentahalle bestimmt nicht allzu oft. Gestern aber, am Schluss des kurzweiligen Programmes zum 20-Jährigen der Tagesstätte für psychisch kranke und seelisch behinderten Menschen in Schleiz, hatten sich die gut 200 Gäste von ihren Plätzen erhoben und klatschten ordentlich Beifall. Und gratulierten so nochmals von Herzen Heiko Matthes, seinem gesamten Team und den Besuchern der Einrichtung zu diesem runden Geburtstag.

„Alles muss klein beginnen. Lass etwas Zeit verrinnen, es muss nur Kraft gewinnen und endlich ist es groß“ – diese Worte konnte man im Gästebuch lesen, das am Eingang auslag und zu hören bekam man sie im ersten Lied, welches vorgetragen wurde. Sie stehen wohl auch irgendwie als Kurzbeschreibung für den Weg, den die Lebenshilfe Schleiz – Bad Lobenstein e.V. insgesamt in den vergangenen 30 Jahren genommen hat.

„Frau Schmittchen“ und „Frau Donnatella-Metthes“ moderierten diese recht kurzweilige Reise durch die 20-jährige Historie der Tagesstätte. Foto: Uwe Lange / OTZ

Seit November liefen die Proben für diesen gelungenen Einstieg in das Jubiläumsjahr – alle Besucher der Tagesstätte hatten ihren Anteil daran, waren in die Gestaltung des Programmes einbezogen. Eine tragende Rolle dabei hatten „Frau Schmittchen“ und „Frau Donnatella-Metthes“. Sie moderierten in einer Bushaltestelle diese Reise durch die Historie der Tagesstätte mit den Stationen Hofer Straße 14, Hofer Straße 22 und Augasse 10. Und vergaßen zwischen ihren Wortbeiträgen nicht, auch mal vom Butterbrot abzubeißen...

In ihrem Grußwort rief auch Geschäftsführerin Katrin Grimm die Anfangszeit in Erinnerung – begonnen hatte alles einst mit sechs Besuchern und drei Mitarbeitern. „In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben wir erreicht, dass die Tagesstätte über die Landes- und Kreisgrenzen hinaus einen hervorragenden Ruf genießt – in der tagesstrukturierenden Arbeit mit und für Menschen mit psychischer Erkrankung und seelischer Behinderung“, würdigte sie gestern. Und als große Ziele nannte die Chefin, dass die Besucher der Einrichtung zunächst einmal den Weg zurück in ihren Alltag finden, diesen allein auch bewältigen können. Und dass am Ende dieses Weges vielleicht noch das „Zurück“ in eine Erwerbstätigkeit steht.

Im Namen der Stadt Schleiz gratulierte Bürgermeister Marko Bias (CDU), der seine Anerkennung zudem noch für das präsentierte Programm zollte. Er erinnerte daran, dass der Umzug in die Augasse 10 dem Team wie auch den Besuchern der Tagesstätte viele neue Möglichkeiten eröffnete. Als Beispiel nannte er die Holzwerkstatt, „… von der auch wir als Kommune profitieren.“ Ein Ergebnis dieser Zusammenarbeit wären die Wanderwegweiser, die ihren Platz im Stadtgebiet haben.