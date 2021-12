Handeln Impfverweigerer unmoralisch?

Moses, von Michelangelo für die Kirche San Pietro in Vincoli in Rom in Stein gehauen. Unterm Arm trägt er lässig die Leitplanken jüdisch-christlicher Moral, die Tafeln mit den Zehn Geboten.

In den derzeitigen Debatten um Corona-Maßnahmen oder das Impfen werden Begriffe wie Freiheit, Verantwortung, Solidarität, Moral inflationär gebraucht. Ein Essay von Henryk Goldberg.

Es war Samstagabend und es war Wilhelm Busch, der uns die Geschehnisse daselbst überliefert hat. Franz und Fritzen taten da in einer Wanne sitzen, was dem reinlichen Zwecke nicht förderlich war, wie die alte Lene, „voll Würde und voll Schmerz“, zu registrieren hatte. Und der Autor fügte erklärend hinzu „Und die Moral von der Geschicht’: Bad zwei in einer Wanne nicht!“. Und da haben wir es schon, das kleine, große Wort. Was im Übrigen die beiden Herren Müller-Lüdenscheidt und Dr. Klöbner, die andere berühmte Badeszene, außer Susanna im Bade natürlich, nicht daran hinderte, diese Situation auf Kosten des Quietscheentchens zu wiederholen. Was zum quietschen komisch ist, ohne uns allerdings eine Nutzanwendung, eine Moral, zu hinterlassen. Deutlich wirklichkeitsnäher, deutlich drastischer und vollkommen humorfrei kommt da Bertolt Brecht in der „Dreigroschenoper“: „Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.“ Und wird etwas genauer in der Frage, was denn die Moral nun eigentlich sei: „Ihr Herrn, die ihr uns lehrt, wie man brav leben / Und Sünd’ und Missetat vermeiden kann...“ .

Das ist es. Moral hat mit dem Leben und dem Verhalten der Menschen zu tun. Moral, das ist die Summe der mehrheitlich akzeptierten Verhaltensregeln, für den Einzelnen, für die Gesellschaft. Die Summe also aller in Geltung stehenden Werte und Normen. Die Gesetze, die ein Staat erlässt, sind dann so etwas wie seine institutionalisierte Moral. Das ist der Grund, weshalb der sogenannte Blasphemieparagraph (§ 166 StGB) in Deutschland so umstritten ist: Er geht nicht mehr, oder doch nur sehr eingeschränkt konform mit den heute herrschenden Werten, mit der moralischen Anschauung der Menschen.

Der Wert des menschlichen Lebens gilt als unverhandelbar. Oder?

Wohingegen ein anderes, sehr altes Gesetz, in seiner Abstraktheit nahezu uneingeschränkten Respekt erfährt: Das fünfte der Zehn Gebote: Du sollst nicht töten. Der Wert des menschlichen Lebens gilt als unverhandelbar, juristisch wie moralisch in unserem Wertekanon.

Allerdings, dieser moralische Grundsatz ist nicht so eindeutig, wie er scheint: Ab wann etwa genießt sich entwickelndes Leben im Mutterleib den Schutz menschlichen Lebens? Ist es mit unseren Moralvorstellungen überhaupt vereinbar, einen solchen Zeitpunkt zu bestimmen? In den USA und in Polen ist das gerade eine sehr aktuelle Frage, hier wurde sie juristisch beantwortet, ohne von einer gesamtgesellschaftlichen Akzeptanz getragen zu sein. Und die moralischen Argumente beider Seiten sind berechtigt und ernsthaft, unabhängig von der eigenen Position. Sogar in der Volkskammer der DDR gab es, ein singulärer Vorgang, Gegenstimmen und Enthaltungen, als sie 1972 das entsprechende Gesetz mit einer Fristenlösung verabschiedete.

Moral ist wandel- und streitbar, ist, je nachdem, Beschreibung oder Bewertung, Beobachtung oder Vertretung von Werten. „Moralisch“ kann also eine Zuschreibung sein des Sinnes, das etwas Teil einer bestimmten Moralauffassung ist – oder eine Wertung.

Wer moralisch urteilt, tut das aus seiner Kultur heraus

Wer den Wertekanon anderer Kulturen beschreiben will, wird festzustellen haben, dass Gotteslästerung vielen Muslimen als ein todeswürdiges Verbrechen gilt, das ist die sachliche Beschreibung dieser Moral. Wer das von hier aus sieht, gleich ob als Atheist oder Anhänger eines Christentums, das die Aufklärung durchlaufen hat, wird diese Haltung moralisch bewerten und also, selbstverständlich, ablehnen, wird sie unmoralisch nennen.

Will sagen, Moral, so wie wir das Wort mehrheitlich gebrauchen und verstehen, meint die Summe der Werte, die wir als handlungsleitend verstehen, „moralisch“ im Sinne einer Wertung ist dann, wer diesen ethischen Maximen folgt. Und eine moralische Bewertung ist die Zustimmung oder Ablehnung des Verhaltens anderer, eines Einzelnen, einer Gruppe oder einer Gesellschaft. Wer mag, kann das auch die moralische Leitkultur einer Gesellschaft nennen. Eine Leitkultur, die nur ausgrenzt, wer oder was gegen die humanistische, moralische Grundverfasstheit verstößt.

Der vielzitierte kategorische Imperativ von Immanuel Kant fordert „Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.“ Und damit sind wir, jenseits aller Philosophie, in den Niederungen unseres Alltages und seines, sozusagen, kategorischen Imperativs, der pragmatische Lösungen gebieterisch fordert. Und also: eine allgemeine Gesetzgebung. Nur dass diese – schon verabschiedeten oder noch zu beschließenden – Gesetze gegen den Willen vieler Menschen verstoßen. Ein solches Gesetz wird wohl in den ersten Monaten des kommenden Jahres verabschiedet werden, die allgemeine Impfpflicht.

Tötet, wer die Impfung verweigert?

Die deutschen Bischöfe haben sehr deutlich zur Corona-Impfung aufgefordert. „Wir müssen uns und andere schützen. Die Impfung ist dazu das wirksamste Mittel.“ Aus ethischer Sicht sei die Impfung eine „moralische Pflicht“.

Du sollst nicht töten. Tötet, wer die Impfung verweigert? Gewiss nicht unmittelbar, gewiss tötet der individuelle Impfverweigerer keinen konkreten anderen Menschen. Wenn es so einfach und klar, so eineindeutig wäre, das darf man unterstellen, dann würden die meisten Verweiger ihr Veto zurückziehen, denn dann verstießen sie gegen die moralischen Maximen, von denen sie ihr eigenes Handeln geleitet glauben. Denn auch sie, wenigstens die Mehrheit, werden die Rettung von Menschenleben als oberstes Gebot anerkennen.

Aber wenn das so ist, dann gälte das auch und gerade in der lebensgefährdenden Pandemie. Natürlich, keine der Maßnahmen, eingeschlossen die Impfung, verhindert alle Infektionen und ihre Folgen, aber doch sehr viele. Das wiederum hat nichts mit Glauben und Meinung zu tun, nur mit belegtem Wissen, mit wissenschaftlichen und empirischen Erkenntnissen. Und also erscheinen diese Maßnahmen in der Summe nicht nur moralisch erlaubt, sondern geboten. Und neben diesem Gebot sollten rechtsstaatliche und persönliche Einwendungen, so begreiflich sie sein mögen, nachgeordnet erscheinen.

Ich oder wir? Dieser Frage stellt sich auch in der offenen Gesellschaft

Sollten. Der Staat, die Exekutive, die Legislative, scheint nach langem, begreiflichem Zögern bereit, die tradierte politische Kultur, die solch gravierende Eingriffe in die Autonomie des Bürgers ausschließt, für nachrangig zu erklären gegenüber der moralischen Kultur, die die Rettung von Menschenleben als höchstes, als oberstes Gebot versteht. Aber viele Menschen sind es nicht, sie setzen ihre eigene Autonomie als absolut gegen das kollektive Interesse des Gemeinwesens. Armiert, was sich nicht selten in entsprechender Rhetorik manifestiert, durch die Erinnerung, dass eine solche Unterordnung in der DDR als Staatsräson galt.

Doch diese Frage stellt sich auch in dieser offenen Gesellschaft sehr konkret, sehr hart, je mehr wir uns einem Zustand nähern, in dem die mangelnden Kapazitäten der Intensivstationen nicht mehr durch Verlegungen, wie sie schon stattfinden, kompensiert werden können.

Natürlich, es gibt, das ist die Realität, schon lange so etwas eine globale Triage, etwa durch die Entscheidungen, welchen Regionen und also Menschen durch organisierte Spendenaktionen geholfen wird – und so, wie diese Welt verfasst ist, bedeutet eine Entscheidung für die Menschen einer Region auch immer eine gegen die einer anderen. Aber wenn die Triage, die Priorisierung von gefährlich Erkrankten weil deren Anzahl die Behandlungskapazität übersteigt, hier in Deutschland, einem der reichsten Länder dieser Welt, zum unumgänglichen Bestandteil ärztlicher Tätigkeit wird, wenn Ärzte aus solchen Gründen entscheiden müssen, wer leben darf und wer sterben muss, dann ist das nicht nur eine unzumutbare moralische Belastung der Mediziner. Es ist auch eine Belastung unserer Gesellschaft. Eine Belastung oder vielmehr: Eine Negation unseres Verständnisses von Moral, unserer grundsätzlichen Maximen.

Des Kampfes Sittlichkeit ist, man gewinnt

Und so wie es aussieht, so wie es die Wissenschaft und die Erfahrung prognostizieren, gibt es zur Vermeidung dieses moralischen Ausnahmezustandes kaum eine andere Möglichkeit als das Paket der umstrittenen und tatsächlich streitbaren Maßnahmen. Wir werden nicht umhin kommen, die Rettung von Menschenleben als ein höchstes moralisches Gebot anzuerkennen, dem gegenüber andere Fragen nicht zu verstummen, aber zurückzutreten haben.

Wilhelm Busch lässt seinen Onkel Nolte, das Ende der frommen Helene überdenkend, schlicht resümieren: „Das Gute – dieser Satz steht fest – / ist stets das Böse, was man lässt!“.

Allerdings, auch diese Moral von der Geschicht’ hilft uns nicht wirklich weiter. Schließlich, ein anderes kulturelles Zeugnis weiß: „Das Böse ist immer und überall!“, ein Umstand der sehr zur weiteren allgemeinen Verunsicherung beiträgt.

Der große Dichter Peter Hacks lässt den großen Herakles, als der im Dienste der Omphale so gänzlich unheldisch sein will, so ganz gegen seine Art und Tradition, dann schließlich doch feststellen: „Des Kampfes Sittlichkeit ist, man gewinnt“. Es ist der Kampf gegen Lityerses, ein menschenfressendes Ungeheuer. Und das, in der Tat, verlangt Sittlichkeit, fordert Moral: Wir gewinnen. Das Übrige, das wird sich finden.