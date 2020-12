Hinweise zum Entsorgungskalender Weimarer Land

Der neue Entsorgungskalender ist an die Haushalte im Kreis bereits verteilt worden. Nun schieben Kreiswerke Weimarer und die Entsorgungsgesellschaft Landkreis Weimar dazu ergänzend Hinweise nach: So gebe es ab 2021 vor allem bei der Hausmüllsammlung erhebliche Änderungen bei den Abholungsterminen. Nähere Informationen dazu finden sich auch auf der Internetseite des Kreises. Die jeweiligen Abfuhrtermine könnten zudem in der Müll-App abgerufen werden. Außerdem heißt es, dass sich durch die eingefügte 53. Kalenderwoche am Jahreswechsel bei regulärer Anwendung der Abfuhrrhythmen (gerade/ungerade Wochen) in einigen Entsorgungsgebieten die Dauer zwischen zwei Entleerungen auf drei Wochen verlängern würde. Um dieses abzuwenden, würden in der 1. Kalenderwoche in einigen Orten zusätzliche Touren gefahren. Welche Orte das betreffe, sei ebenfalls auf der Internetseite und bald im Dezember-Amtsblatt einzusehen, das am 23. Dezember verteilt wird.