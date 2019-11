Museumstreff Historie der Hauszeichen in Gera

Zur „Geschichte am Nachmittag“ im Stadtmuseum Gera ist Eva-Maria Strauß-Eberhardt zu Gast. Das Thema ihres Vortrages lautet „Geraer Hauszeichen erzählen Stadtgeschichte“. Lange bevor die Hausnummern in Städten üblich waren, wurden zur Kennzeichnung von Häusern grafische Ritzsymbole verwendet, die ihren Ursprung in den Steinmetzzeichen hatten. Wappen und Namenskürzel als Eigentumszeichen für die Bewohner des Gebäudes hatten einen großen Symbolcharakter. Sie waren auch ohne die Fähigkeit des Lesens zu erkennen.

Der Vortrag von Eva-Maria Strauß-Eberhardt beginnt im Zentrum und führt die Besucher über die Wiesestraße nach Zwötzen und weiter nach Lusan. Es ist erstaunlich, wie viele Hauszeichen in Gera bei genauerem Hinsehen zu finden sind. Manche Zeichen wurden nach den Haussanierungen wiederverwendet, andere gingen dagegen für immer verloren.

Der Vortrag startet am 28. November um 14 Uhr im Stadtmuseum Gera, Museumsplatz 1.