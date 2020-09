Apoldas Stadträte fassten einen Beschluss zu den Preisen für die neuen Baugrundstücke in der Stobraer Straße.

Apolda. Apoldas Stadträte haben sich per Beschluss auf die Mindest-Quadratmeter-Preise bei den neuen Baugrundstücken Stobraer Straße festgelegt.

Die Stadträte haben entschieden. Am Mittwochabend legten sie sich in der Stadthalle per Beschluss auf die Mindestpreise für die 18 neuen Baugrundstücke im Wohnbaugebiet „An der Stobraer Straße“ fest.