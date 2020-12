Moderne Hygieneschleuse: Geschäftsführer Stephan Müller-Leddin führt am Eingang des Carolinenheims in Apolda vor, wie die Schleuse genutzt wird.

Hygiene-Schleuse am Carolinenheim Apolda im Testlauf

In Betrieb genommen wurde im Carolinenheim in Apolda jetzt eine hochmoderne und mobile Hycos Outdoor-Hygieneschleuse. Nach Aussage von Konstantin Kupka handelt es sich dabei um die „weltweit erste“ Installation einer solchen Anlage in einem Alten- und Pflegeheim.