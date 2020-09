In Thüringen arbeiten immer mehr Männer als Erzieher. (Symbolfoto)

Erfurt. Die Zahl der männlichen Erzieher ist in Thüringen erneut angestiegen, wie das Landesamt für Statistik am Mittwoch mitteilte.

Immer mehr Männer in Thüringen werden Erzieher

So kümmerten sich in den Kindertagesstätten in Thüringen Anfang März dieses Jahres insgesamt 898 Männer um die Kinder. Beim pädagogischen Personal war damit jeder 18. Beschäftigte ein Mann.

Den Daten zufolge vervierfachte sich die Zahl der männlichen Erzieher seit dem Jahr 2010, als nur 207 Männer in Thüringer Kitas gearbeitet hatten. Im vergangenen Jahr waren es dann schon 837.

Weiterhin gilt die Betreuungsquote von Kindern unter sechs Jahren im Freistaat als hoch. In der Altersgruppe der Drei- bis unter Sechsjährigen wurden 95,7 Prozent der Kinder in einer Einrichtung von einer Tagesmutter oder von einem Tagesvater betreut. Bei den Unter-Dreijährigen lag die Betreuungsquote bei insgesamt 54,8 Prozent.

Die Betreuungsquoten liegen traditionell in den ostdeutschen Bundesländern höher als in den westdeutschen Ländern. Bei einer bundesweiten Vergleichsstudie der Bertelsmann Stiftung hinkt Thüringen aber mit seiner Betreuungsqualität hinterher. Den Studienautoren zufolge muss sich im Freistaat eine Erzieherin um zu viele Kinder gleichzeitig kümmern.

In Thüringen wurden Anfang März laut Statistik 95.458 Kinder unter 14 Jahren in einer der 1330 Kitas oder von den 280 Tagesmütter- oder -Vätern betreut. Demnach zählten 14.578 Beschäftigte zum pädagogischen Personal in den Kitas.