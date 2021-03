Katrin Feistel und Ronny Just betreiben das Familiensportstudio "Satero" in Jena seit zehn Jahren.

Jena. Zehn Jahre gibt es das "Satero" Familienstudio Jena. Katrin Feistel und Ronny Just sind dankbar für die große Unterstützung - gerade jetzt in der Corona-Zeit.

Tränen im Sportstudio aus Dankbarkeit – Solidarität mit Jenaer Familienstudio "Satero" in der Pandemie

Manchmal werden ihre Augen feucht. Katrin Feistel kommen die Tränen vor Rührung. Gemeinsam mit Ronny Just leitet sie das Familiensportstudio "Satero", das im Januar sein zehntes Jubiläum begehen konnte.