Jena: Winfried Rohmeyer berichtet von seiner Musikerkarriere

Winfried Rohmeyer liebt Musik. „Aber nicht als Konsument, sondern als Macher“, wie er sagt. Der 73-jährige Musiker blickt auf ein Leben für die Musik zurück: Bereits 1953 beginnt er mit dem Geigenunterricht. Er wächst zusammen mit vier Geschwistern in einer Pfarrerfamilie auf. Jeder spielt ein Instrument. Hausmusik steht täglich auf dem Programm. Als die Familie nach Oberwiesental umzieht Winfried Rohmeyer ist gerade zwölf Jahre alt lernt er seine erste große Liebe kennen: die Musik. „Die Freude am Musizieren wurde entfacht, als ich für die Kirche musizierte und in kleinen Ensembles mitspielte.“ Ab da steht für ihn fest: „Ich will Berufsmusiker werden.“

Er studierte mit Lakomy

Sein Abitur macht Winfried Rohmeyer an einer kirchlichen Schule. Ihm wird klar: „Ich muss hart arbeiten, um die Aufnahmeprüfung für ein Musikstudium zu schaffen.“ Er übt neben der Schule mindestens vier Stunden täglich. „Das hat sich natürlich in meinen Zeugnissen widergespiegelt. Für mich gab es immer nur die Musik.“ Als Quereinsteiger, der nicht von einer Musikspezialschule kommt, schafft er die Prüfung und studiert fortan an der Musikhochschule Carl Maria von Weber in Dresden vier Jahre Geige und zwei Jahre Bratsche. „Natürlich wollte ich Orchestermusiker werden. Das war mein oberstes Ziel. Doch die Begeisterung für das Unterrichten und Methodik wurde auch geweckt.“ Er studiert zusammen mit dem späteren Komponisten und Sänger Reinhard Lakomy. „Der ist dann leider rausgeflogen, weil er zu aufsässig war“, erzählt Rohmeyer. Aber eigentlich sei man an der Musikhochschule mit Politischem in Ruhe gelassen worden. „Es war ein Nischenstudium.“

Zeitlicher Spagat war nötig

Nach seinem Abschluss spielt er wie alle angehenden Berufsmusiker in der DDR für den zentralen Bühnennachweis vor. Diese Gelegenheit nutzt Dirigent Günther Blumhagen, um den jungen Musiker für die Jenaer Philharmonie anzuwerben. In diesem Jenaer Orchester spielt Rohmeyer die Bratsche bis zu seiner Rente. Aber die Vollzeitstelle hat ihm nicht gereicht. „Ich habe immer nach neuen Herausforderungen gesucht.“ Er unterrichtet an einem Tag in der Woche, spielt im Kammerorchester und anderen Ensembles. Kurz nach der Wende wird der Musiker Mitglied des ersten Stadtrats von Jena. „Da war schon manchmal ein zeitlicher Spagat nötig, doch es hat viel Spaß gemacht.“ Später ist er als ehrenamtlicher Schöffenrichter tätig.

Kids meet Classic in der Vogtlandhalle Greiz mit der Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach im November 2013: Dem Bratscher Winfried Rohmeyer über die Schulter geschaut. Foto: Marius Koity / OTZ

Und dann kam der Ruhestand. „Aber der sollte nicht so ganz ruhig werden für mich. Nur rumsitzen und verreisen, das kann ich nicht“, sagt Rohmeyer. Seine Frau könne das bestätigen. So spielt er für ein Jahr im Vogtlandorchester mit, das zu der Zeit gerade eine Bratsche zu besetzen hatte. Fast nahtlos daran anschließend geht er an die Musik- und Kunstschule Jena und unterrichtet bis heute zwei bis dreimal die Woche Schüler im Geigen- und Bratschenspiel. „Es macht mir unheimlich Spaß, mit Kindern und jungen Menschen zu arbeiten. Und ich mache das nicht des Geldes wegen.“ Daher könne er auch eine hochbegabte Schülerin fördern. Er gibt ihr mehr Unterricht, als er bezahlt bekommt, „wie es mein Lehrer einst mit mir gemacht hat.“ Außerdem versuche er, ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Schließlich sei man als Lehrer auch eine Art Therapeut.

Musik ist sein zu Hause

Gefragt nach der Bedeutung, die Musik für ihn hat, gerät er ins Schwärmen: „Musik gibt mir alles. Sie kann einen Menschen im Innersten berühren und über schwierige Zeiten hinweg helfen. Musik ist emotional, sowohl für die Zuhörer als auch den Spielenden. Sie ist mein zu Hause.“ So etwas Wertvolles im Unterrichten weiterzugeben und ein Leben lang das zu tun, was man liebe, sei ein Privileg. „Ich bin ein Glückspilz, wie ich immer sage. Dessen bin ich mir bewusst.“ Er will weiter unterrichten, solange er gesund ist und seine Schüler noch erreiche. „Das schenkt mir Erfüllung.“ Neben dem Unterricht spielt er auch im Zeiss-Orchester und führt die Registerproben der Bratschengruppe des Jugendorchesters der Musikschule. Er sei vollkommen zufrieden mit seinem Leben. „Alles was jetzt noch kommt, ist Zugabe.“

