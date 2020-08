Kaisers Kulinarik: Maske, Damhirsch und Versöhnung

Da das Virus auch die gastronomische Landschaft Thüringens innerhalb kürzester Zeit völlig aus dem Gleichgewicht geworfen hat, waren wir gezwungen, ähnlich wie beim Landgasthof Magersdorf auch unseren nächsten Probanden, die „Neu-Schenke“ in Neugernsdorf, ein weiteres Mal zu testen.

Neugierig, welcher Wandel sich in diesem historischen Gasthof vollzogen hat, fuhren wir deshalb an einem sonnigen Sonntagvormittag Ende Juli nach Neugernsdorf, einem Ortsteil von Langenwetzendorf, direkt an der B92 gelegen.

Als wir dort eintrafen, ließen derart viele Karossen auf dem hauseigenen Parkplatz hoffen, dass die „Neu-Schenke“ eine jener wenigen Restaurationen Thüringens ist, denen nach wochenlanger Zwangsschließung ein halbwegs erfolgreicher Neustart gelungen war.

Also Maske auf – und voller Vorfreude stürmten wir auf das bei uns in frischer und guter Erinnerung gebliebene Schlachtfeld Lukullus’ – eine martialische Bezeichnung, die ich bewusst wähle, denn beim letzten Besuch dieser gastlichen Stätte habe ich dort ein derart genuss- und kalorienreiches Gefecht ausgefochten, dass ich anschließend für einige Tage die Zufuhr von Speisen etwas einschränken musste.

Apropos Maske: An dieser Stelle eine kleine, wenn auch nicht so ganz harmlose historische Episode: Vor gut dreihundert Jahren hatte ein Besucher, so wie ich jetzt, mit einer Maske die damalige Ausspanne betreten: Der hieß Nickel List, war ein gefürchteter Räuber und Mörder und übrigens am Ende des 17. Jahrhunderts der erste Verbrecher, nach dem alle deutschen Strafbehörden koordiniert fahndeten. Verkleidet und, wie gesagt, ebenfalls mit Maske (zur Tarnung natürlich), versuchte sich dieser Ganove damals völlig erschöpft und entkräftet in die Ausspanne einzuschleichen, um sich dort auszuruhen. Doch trotz seiner Maskierung wurde er erkannt und ergriffen. Nachdem ihm in mehreren Kleinstaaten der Prozess gemacht worden war, wurde er im Mai 1699 im nahen Hof grausam hingerichtet. Ein Schicksal, das mir als Restaurantkritiker bestimmt erspart bleiben wird. Bisher beließen es sogar die etwas kritischer begutachteten Gastronomen meist bei Telefonattacken.

Noch eine Bemerkung zu Nickel List: Im Gedächtnis an den Missetäter steht in der „Neu-Schenke“ seit Jahren ein „Räuberspieß“ gleichen Namens auf der Speisekarte. Der kostet stattliche 28 Euro und ließ auf den ersten Blick befürchten, dass man damit weniger an den Räuber, sondern vielmehr an die alte Tradition der Straßenräuberei erinnern könnte. Nachdem wir den Spieß jedoch verkostet hatten, wären wir sogar bereit gewesen, einen noch höheren Preis zu akzeptieren, denn man spickt diese Hausspezialität nicht nur mit dem zarten Fleisch von Sika-Hirschen, sondern Wirt und Chefkoch Christoph Wiener bereitet ihn auch mit jener Leidenschaft zum Beruf zu, die nötig ist, um Zutaten in Genuss zu verwandeln. Wobei unbedingt erwähnt werden sollte, dass die Qualität des Fleisches auch daraus resultiert, dass die Familie auf dem mehrere Hektar großen Grundstück, das Vater und Altwirt Hans Wiener 1980 als Ruine erstand, seit 2008 eine Herde dieser im Vergleich zu unseren einheimischen Hirschen kleinwüchsigen japanischen Damhirsch-Art genüsslich grast.

Altwirt Hans genießt auf dem Anwesen seinen Ruhestand. Da ich ihn seit vielen Jahren kenne, versuchte ich natürlich, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Doch alles Bemühen, ihm persönlich zum nahtlosen und ganz offensichtlich perfekten Generationswechsel zu gratulieren, scheiterte an seinem berechtigten Wunsch nach Ruhe. Deshalb auf diesem Wege: Chapeau!

In einer Zeit, in der selbst Jugendliche, die in gut florierenden Gastrodynastien aufgewachsen sind, eine Nachfolge verweigern, um in ein familienfreundlicheres Leben zu flüchten, ist es seinerzeit dem Alt-Ehepaar Wiener gelungen, in ihrem Sohn jene Leidenschaft zu entfachen, die notwendig ist, um die vielen Ärgernisse und familienfeindlichen Abstriche eines Berufsstandes zu kompensieren, der obendrein immer weniger gesellschaftliche Akzeptanz erfährt.

Um das Kapitel abzurunden, muss unbedingt erwähnt werden, dass Christoph Wiener vor fast zehn Jahren mit seiner Pamela eine Partnerin gefunden hat, die bereit war, nicht nur die schönen Stunden, sondern auch die Mühen einer Wirtsfrau zu tragen. Die charmante und souveräne Art, mit der sie den Service meistert, hat uns ebenso beeindruckt wie der liebevolle Umgang mit dem achtjährigen Tim, dem Sohn der beiden Wirtsleute. Der war kaum zu bändigen. Wir sahen ihn ständig hinter den großen Panoramascheiben des derzeit geschlossenen Gastraumes hin und her tigern. Zu gern hätte er wahrscheinlich, so wie bei unserem ersten Besuch, beim Abräumen geholfen.

Wächst da ein weiterer Nachfolger heran? Die Vermutung liegt nahe. Alles in allem erlebten wir ein derart harmonisches Trio der Gastlichkeit, dass ich für diesen Beitrag keine Speisefotos schoss, sondern eine Familie ablichtete, die beweist, dass trotz der Mühen eines Gastwirtsalltags ein intaktes Familienleben möglich ist.

Bedingt durch die hygienischen Auflagen bewirtet das Team um Wirt Christoph seine Gäste derzeit ausschließlich im Hofgartenlokal, das indes so weitläufig ist, dass man die Sitzgruppen so weit voneinander postieren konnte, um den Sicherheitsabstand zu gewährleisten. Dadurch reduzierte sich natürlich die Anzahl der gleichzeitig zu bedienenden Gäste auf etwas mehr als die Hälfte. „Was natürlich erhebliche Umsatzverluste zur Folge hat“, erklärte uns Christoph Wiener bei unserem obligatorischen Abschlussgespräch. Trotzdem bietet er weiter sein ganzes Sortiment an.

„Auch unser Speiseangebot haben wir noch nicht reduziert. Was vor allem wegen der zahlreichen exorbitanten und manchmal völlig unverständlichen Preiserhöhungen vor allem bei frischem Obst und Gemüse, aber auch bei Fleisch und solchen gastrotypischen Verbrauchsmaterialien wie Servietten und Reinigungsmitteln unsere Gewinnspanne ganz schön schrumpfen lässt. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, wären auch wir gezwungen, die Preise anzupassen.“

Da erschien Pamela. „Ein paar Nachzügler“, entschuldigte sie die Unterbrechung. „Wir brauchen den Chef am Herd.“ Als er zwanzig Minuten später lächelnd zurückkehrte, folgte die Erklärung, warum man bisher von einer Preiserhöhung abgesehen hatte: „Wir wollten damit vor allem jene Gäste belohnen, die uns während der behördlich angeordneten Zwangsschließung nicht im Stich gelassen und somit am Leben erhalten haben.“ Und er schwärmt von einer „Selbstabholer-Gemeinde“, die Woche für Woche mehr Zulauf bekam. „Was uns letztlich nicht nur finanziell rettete, sondern auch moralisch aufbaute.“

Plötzlich sprang er auf und zog mich am Hemdsärmel vom Stuhl. „Komm mit. Ich will Dir etwas zeigen.“ Wenige Augenblicke später in der Küche deutete er stolz auf einen funkelnagelneuen Kombidämpfer. Natürlich wusste ich, was da für eine Investition stand.

„Stell dir vor: Trotz Krise und Umsatzeinbruch hat uns unsere Hausbank nicht im Stich gelassen. Hat die Mittel bereitgestellt, damit wir unseren Betrieb für die Zukunft wettbewerbsfähig machen können.“ Er legte eine kleine Pause ein.

„Ich glaube, das sollte bei aller Panikmache auch mal erwähnt werden, denn nicht alle Banken handeln in solchen Situationen so. Und übrigens: Im Moment renovieren wir gerade unsere große Toilettenanlage. Wenn Dich das überhaupt interessiert.“

Natürlich war ich interessiert. Doch bei aller Euphorie hätte ich bald das Wichtigste vergessen: Die allseits bekannte ausgezeichnete Küche der „Neu-Schenke“. Die sicherlich auch für die Bank letztlich den Ausschlag gegeben haben dürfte, dem Kreditwunsch der Wieners zuzustimmen.

Die wunderbaren Wildgerichte, die große Vielfalt an Schnitzeln, Steaks und Thüringer Traditionsgerichten. Und nicht zuletzt der Thüringer Topfbraten – ein herzhaftes Ragout aus Herzen, Nieren und Zunge – das ich in dieser Qualität bisher auf keiner Speisekarte Thüringens fand. Die serviert Christoph zusammen mit sächsischen Wickelklößen. „Unser Beitrag zur Beilegung alter Nachbarschaftsfehden. Immerhin trennte die nur rund 15 Kilometer weit entfernte Grenze zu Sachsen nicht nur Territorien, sondern auch (Un-)Sitten und Gebräuche.“ Er grinst schlitzohrig.

„Wenn ich mit einer Thüringer Spezialität zur Versöhnung mit unseren Nachbarn beitragen kann – warum nicht?“ Sozusagen Niere, Herz und Zunge im Dienste der friedlichen Koexistenz.

Am besten, Sie testen selbst.