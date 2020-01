Klauten dreiste Diebe Ausstattung für ihren Partykeller?

Seit Mitte 2019 wurde in und an der Oßmannstedter Parkhalle fleißig gearbeitet. Dank großzügiger Geldspenden konnte in den vergangenen Monaten nicht nur die Fassade neu gestaltet, sondern auch die Fenster aufgearbeitet oder teilweise ersetzt werden, und der Anbau erhielt ein neues Dach. Auch der Tresenbereich und die Ausschankküche wurden grundhaft saniert. Unzählige Stunden verbrachten Mitglieder des Oßmannstedter Carnevalsclub (OCV) im Ehrenamt hier, um den alten Fußboden und die Wasser- und Abwasserinstallationen auszutauschen, neue Fliesen zu legen und die Wände mit Putz und Farbe zu versehen, um alles auf Vordermann zu bringen.

In der Woche vor Weihnachten erhielt die Immobilie nun Besuch von dreisten Einbrechern. Die, so wurde bestätigt, seien auf ihrer Diebestour äußerst feinfühlig vorgegangen. So haben sie etwa die Eingangstür mit entsprechendem Werkzeug fein säuberlich aus der Verankerung geschraubt und trotz ihres unerlaubten Handelns an dieser Stelle wenig Schaden angerichtet. Mittlerweile wurde die Tür wieder eingesetzt und besser gesichert.

Anders sieht es in der Halle selbst aus. Zwar haben die Diebe auch hier an der Immobile keinen Schaden angerichtet oder gar randaliert, jedoch haben sie zahlreiche Dinge mitgehen lassen. So etwa Stehtische, einen Durchlaufkühler und zwei Kästen Bier. Zudem entwendeten sie mehrer Farbeimer, Pinsel, Wasserhähne und Werkzeug. Alles in allem entstand Schaden in Höhe von fast 1000 Euro. Bitter ist dies vor allem, weil derzeit noch immer Spenden gesammelt werden, um die sanierten Räume wieder einzurichten. Schwarzen Humor beweist nach dem Einbruch Uwe Romankewitz, als er die Freveltat kommentiert: „Das hat sich wohl jemand alles für seinen neuen Partykeller organisiert.“

Nach Angaben von Ortschaftsbürgermeisterin Anita Diener, die den Vorfall bei der Polizei zur Anzeige brachte, müssen die Einbrecher im Zeitraum zwischen dem 18. und dem 20. Dezember zugeschlagen haben.

Aktuell laufen nach Auskunft der Polizei Apolda im Landeskriminalamt die Untersuchungen der umfangreich gesicherten Spuren, die am Tatort gesammelt wurden. Die Auswertung wird in Kürze erwartet. Dennoch werden auch weiterhin Zeugen für den Vorfall gesucht. Die können sich unter Telefon 03644/5410 an die Polizei Apolda wenden. Auch alle anderen Polizeidienststellen nehmen Informationen entgegen.

Derweil laufen in der Parkhalle die Vorbereitungen für die Faschingssession an – mit dem Aufbau des Bühnenbildes und der Einrichtung des Saals. Parallel proben und feilen die OCV-Aktiven, Tanzgruppen und Akteure seit geraumer Zeit an ihren Auftritten. Denn am 8. Februar, 19.11 Uhr, steigt mit der ersten Prunksitzung in der altwürdigen Parkhalle die erste von insgesamt vier Veranstaltungen. Am 15. Februar folgt dann der zweite große Faschingsabend, bevor am 16. Februar, ab 14.30 am Nachmittag gefeiert wird und am 23. Februar ab 15 Uhr der Kinderfasching steigt.