Da kann auch Klara-Patricia Rudel (19) nicht widerstehen. Es ist wieder Kirschenzeit in der Südharzer Region. Und am besten schmecken die saftig roten und knackig süßen Früchtchen doch direkt vom Baum.

Knackig süße Köstlichkeiten

Artern/Nordhausen. An den Kirschbäumen am Straßenrand, auf den Streuobstwiesen und in den Gärten luken jetzt die glas-roten bis schwarzen Kirschen durchs Blättergrün. Allermeist hängen die Bäume aber bei Weitem nicht so voll wie im Vorjahr. Späte Blüte und richtig kühler Mai lassen oft leider viel weniger und etwas später die Früchte reifen. Reich wird die Ernte wohl nicht ausfallen. Vitaminreich, groß und knackig kommen aber nicht nur die Herzkirschen dank Regen und Sonne ins Körbchen oder gleich in den Mund.

Ganz anderer Natur und heftiger sind die Probleme bei den Sauren. "So extrem wie dieses Jahr war der Monilia-Befall überhaupt noch nicht", beschreibt Hermann Arlet vom Territorialverband der Gartenfreunde Artern die Sauerkirsch-Misere, die die Blätter bräunen und rollen lässt, vor allem die Schattenmorelle befällt. Nicht mal der Winter-Dauerfrost wurde derer Herr. Im Gegenteil. Außer rigorosem Zurückschneiden bis ins gesunde Holz, was nun manchmal nur noch den Stamm also praktisch nichts stehen lässt, gibt es bisher kein Mittel, so der Kleingärtner.