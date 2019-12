Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kolpingsfamilie Pößneck beschert arme Familien in Rumänien

Seit mehr als 25 Jahren sammelt die Pößnecker Kolpingsfamilie gemeinsam mit anderen Kolpingortsgruppen in Thüringen Weihnachtspakete für Bedürftige in Rumänien. Das war auch in diesem Jahr wieder der Fall.

So wurden in Pößneck und Umgebung in den vergangenen Wochen 63 Päckchen und 445 Euro an Spendengeldern für die Kolping-Rumänienhilfe gesammelt. Thüringenweit sind knapp 1900 Päckchen zusammen gekommen.

Der Transport nach Rumänien ist bereits erfolgt und die Verteilung ist angelaufen. „Allen Spendern und ehrenamtlichen Helfern, die sich an der Aktion beteiligt und somit dazu beigetragen haben, dass armen Familien und besonders Kindern zum Weihnachtsfest eine große Freude bereitet werden kann, möchten die Kolpingsfamilien ganz herzlich ‘Danke!’ sagen und allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest wünschen“, teilt der Pößnecker Kolpingsfamilien-Vorsitzende Andrea Blümel mit.

„Auch heute noch gibt es in Rumänien eine Vielzahl von Familien, welche auf Hilfe angewiesen sind“, ergänzt er. „Trotz aller Fortschritte, welche durch die Mitgliedschaft des Landes in der Europäischen Union möglich wurden, leben im ländlichen Raum noch viele Familien in großer Armut.“ Die Verteilung der Pakete an tatsächlich bedürftige Familien erfolge durch Kolping-Strukturen in Rumänien.