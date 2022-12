Kostenlose Teilnahme zu geführter Wanderung rund um Creuzburg zu gewinnen

Die historische Werrabrücke mit der Liboriuskapelle in Creuzburg.

Erfurt. Am 17. Dezember 2022 lädt das Projekt „Touringen“ in die reizvolle Umgebung der Stadt Creuzburg im Werratal ein: romantische Uferzonen, Waldgebiete und Fernblicke.

Es soll ja verschiedene Wanderer im Wanderland Thüringen geben, die bereits sechs Wochen nach Start des Projekts „Touringen“ mehr als 50 Stempel gesammelt haben. „Alle Achtung“, bewundert Robert Kienel diesen Elan – er ist Projektleiter bei Funke Thüringen, die den Wanderführer entwickelt hat. Auf 60 Routen können Wanderer ihre Strecken dokumentieren. Mit regionalen Verbänden wurden 221 Stempelstellen ausgewählt und mit entsprechenden Kästen ausgestattet. Die fleißigen Sammler werden mit sechs verschiedenen Abzeichen je nach Stempel-Anzahl belohnt.

Gleich vier Stempel können am 17. Dezember im Heft verewigt werden. Für diesen Tag lädt Funke Thüringen ein, in Gemeinschaft den Top-Wanderweg Creuzburg zu genießen – mit einem Wanderführer vom Regionalverbund und ausgestattet mit einem Verpflegungsset. Verlost werden Plätze für 25 mal 2 Personen, die das Erlebnis kostenlos genießen können. „Um die Versorgung müssen sich die Gewinner keine Gedanken machen, Touringen stellt ein Merch- sowie Proviant-Paket für jeden Teilnehmer zur Verfügung“, so Kienel.

Die 6,6 Kilometer mit rund 230 Höhenmetern schlängeln sich durch den Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal. Der Rundweg führt durch die Stadt Creuzburg und das romantische Werratal. Entlang des Flusses durch das Naturschutzgebiet „Ebenauer Köpfe und Wisch“ gibt es immer wieder überraschende Fernblicke, während das urige Waldgebiet Eschenborn in direkter Nähe ist. Zum Schluss kann die Burg Creuzburg erkundet werden. „Spätestens hier finden Kultur und Natur unmittelbar zusammen“, so Kienel, der für die kommenden Monate weitere Klub-Touringen-Touren plant.

Gewinnspiel

Das Gewinnspiel läuft bis zum 12. Dezember unter www.thueringer-allgemeine.de/touringen.

Die Gewinner (2 x 25) für die Tour am 17.12. werden unter allen Teilnehmern ausgelost.

Die Tour gehört zum Projekt „Touringen“. In mehr als 100 Verkaufsstellen gibt es Tour-, Stempel- und Kinder-Heft