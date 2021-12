Leser schreiben zum Advent: Die Nuss muss doch zu knacken sein

Walnüsse sind gar nicht so leicht zu knacken.

Weimar. Erinnerungen an einen Krankenhausaufenthalt 1946.

Johannes Bock aus Weimar blickt 75 Jahre zurück und schreibt:

In der Adventszeit 1946 hatte ich mir den Unterschenkel gebrochen und kam ins Krankenhaus. Nach der Untersuchung erklärte der Arzt meinen Eltern, dass in der großen städtischen Klinik kein Verbandmaterial mehr vorhanden sei. Meine Mutter konnte dann in der Tauschzentrale Gipsbinden ergattern. Zahlungsmittel war feine Bettwäsche.

Zum Glück waren wir nicht ausgebombt und besaßen fast alles noch. Mit meinem Gipsverband lag ich zusammen mit einem ebenfalls Sechsjährigem in einem schmalem Zimmer. Trotz der damals schwierigen Erreichbarkeit in der sowieso tief verschneiten Stadt wurden wir beide regelmäßig besucht und bekamen am 24. Dezember als ganz besonderes Weihnachtsgeschenk eine Tüte Walnüsse.

Zwei glückliche Kinder. Aber es fehlte ein Nussknacker. Zwei Jungen entschlossen sich, die Walnüsse jeweils an die gegenüberliegende Wand zu werfen. Die meisten landeten dabei angeknackt in Nachbars Bett, bei Fehlschüssen allerdings darunter. Per Klingel riefen wir eine Krankenschwester herbei, die das Auflesen immer fröhlich lächelnd besorgte.

