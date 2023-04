Immer mehr Menschen in Thüringen besitzen Waffen. (Symbolbild)

Mehr Menschen in Thüringen besitzen Waffen

Erfurt. Die Zahl der Menschen im Freistatt, die über Waffen besitzen, nimmt weiter stetig zu. Die Linke mahnte die Landkreise und kreisfreien Städte an, ihre Kontrollpflicht wahrzunehmen.

Die Zahl der Waffenbesitzer in Thüringen ist erneut leicht gestiegen. Im vergangenen Jahr waren 27.543 Menschen im Freistaat registriert, die eine Waffe oder einen Waffenteil besitzen, wie aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage des Linke-Innenpolitikers Sascha Bilay hervorgeht. Im Jahr zuvor waren es 27.467. Im Jahr 2019 seien es noch 26.829 Waffenbesitzerinnen und Waffenbesitzer gewesen, teilte die Linke-Fraktion am Montag mit. "Die Zahl von Waffenscheinen und Waffen in Thüringen steigt seit Jahren", sagte Bilay.

Die Anzahl von Kontrollen durch die verantwortlichen Kommunen sei vergleichsweise gering. "Rechnerisch muss ein Waffenbesitzer damit rechnen, einmal in 25 Jahren kontrolliert zu werden." Bilay mahnte die Landkreise und kreisfreien Städte, ihrer Verantwortung stärker gerecht zu werden. Sie hätten bisher weder die wegen der Corona-Pandemie ausgefallenen Kontrollen nachgeholt, noch sei "angemessen auf die zunehmende Anzahl von Waffen reagiert" worden. Den Zahlen des Innenministeriums zufolge waren vergangenes Jahr 125.041 Waffen erfasst, im Jahr 2021 waren es 124.288.