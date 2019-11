Neandertaler-Grabung in Ranis mit steinigen Hindernissen

Trafen Neandertaler und moderner Mensch vor 40.000 Jahren in Ranis aufeinander? Das ist die zentrale Frage, die das Thüringische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie und das Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie Leipzig in ihrem gemeinsamen Forschungsprojekt klären möchten. Dass beide Menschengruppen generell Kontakt hatten und sich sogar gemeinsam fortpflanzten, steht heute außer Frage. Aber ist Ranis einer dieser heiß gesuchten Orte, wo die Kulturen im Austausch standen?

Seit vier Jahren gräbt das Forscherteam jeden Sommer an der Ilsenhöhle unterhalb der Burg Ranis nahe Pößneck. Doch die Arbeiten gestalten sich immer wieder schwierig: Große Felsbrocken hindern die Wissenschaftler daran, relativ zügig in die eigentlich interessante Bodenschicht vorzudringen.

Diese Woche waren die beiden Grabungsleiter Tim Schüler und Marcel Weiß erneut vor Ort. Mit Quellbeton zerlegten sie lautlos und erschütterungsfrei einen knapp zwei Meter langen Felsbrocken. Dazu bohrten sie mit einem 1,20 Meter langen Bohrer tiefe Löcher ins Dolomit-Gestein und füllten die stark quellende Masse hinein. Innerhalb von 24 Stunden zerteilte der Spezialbeton den Fels in kleinere Brocken. Das Abtragen soll im Frühjahr stattfinden, um dann endlich in die relevanten, 40.000 Jahre alten Sedimente vorzudringen.

Höhle von internationaler Bedeutung

Hier hoffen die Wissenschaftler, auf so genannte Blattspitzen zu stoßen. Bei Grabungen in den 1930er Jahren wurden zwei Arten dieser prähistorischen Werkzeuge entdeckt: Blattspitzen, die eher dem Neandertaler zugeordnet werden und für die die Ilsenhöhle in Fachkreisen international bekannt ist, sowie klingenähnliche Modelle, die dem modernen Menschen zugerechnet werden. Stammen die Blattspitzen aus derselben Zeit? Wie alt sind sie genau? Und von wem wurden sie hergestellt? Dies gilt es zu klären. Ein neues Verfahren werde beispielsweise DNA von Hautschuppen oder Haaren analysieren, die im Sediment erhalten geblieben sind, sagt Marcel Weiß.

Nachbildung eines älteren Neandertalers, zu sehen im Neanderthal-Museum in Mettmann. Foto: Federico Gambarini / dpa

Darüber hinaus untersucht das Forschungsteam auch die jüngeren Erdschichten detektivisch genau. Im Sommer wurde in einer etwa 35.000 Jahre alten Schicht gegraben, in der menschliche Feuerstein- und Knochengeräte sowie viele Tierknochen gefunden wurden, vornehmlich Pferdeknochen mit Schnittspuren. Das lege die Vermutung nahe, dass der frühe moderne Mensch hier seinerzeit Pferde gejagt und verzehrt habe, erläutert Grabungsleiter Schüler. Auch Brandspuren – Feuerstellenreste und Knochen, die in der Glut lagen, – wurden entdeckt. Als Siedlungsort diente die Ilsenhöhle nach heutigen Erkenntnissen allerdings nicht.

Die nächste Grabungsphase ist für Anfang Juli bis Mitte August geplant.