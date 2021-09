Neuer Blumenladen in Pößneck: Crimmitschauer Rosenkavalier liebt Hortensien

Pößneck. David Grebe-Hilgeland startet privat wie geschäftlich neu. Er eröffnete kürzlich einen Blumenladen in Pößneck. So will er sich von der Masse abheben.

„Es ging alles Schlag auf Schlag“, sagt der Florist David Grebe-Hilgeland. Er ist 36 und kommt aus dem sächsischen Crimmitschau, besaß in der dortigen Gegend sogar mehrere Geschäfte. Aber dann ging Coronabedingt alles in die Brüche. Seinen Lebensmittelpunkt verlagerte der als Rosenkavalier bekannte Mann, der unter dem Namen auch eine kleine Instagram-Berühmtheit mit fast 4000 Abonnenten ist, nach Pößneck – der Liebe wegen, wie er sagt.

Seit Januar dieses Jahres lebt er mit seinem Partner in einer Villa gegenüber des Malzhauses, pendelte noch einige Zeit zum verbliebenen Geschäft nach Sachsen, suchte aber in Pößneck parallel schon länger nach neuen Geschäftsräumen. Um wieder neu durchzustarten. So ergab es sich, dass er in ebenjener Villa auch einen eigenen Blumenladen eröffnen konnte. Vor einigen Tagen hat er aufgemacht, übrigens Tür an Tür zu seiner Wohnung. „Das ist ideal, vom Morgenkaffee direkt in den Laden. Die Räume trennt nur eine Tür“, zeigt er sich begeistert.

Bereits jetzt gibt es Weihnachtsdeko

Hätte es nicht genug freie Geschäftsräume in der Breiten Straße gegeben, wie das traditionsreiche, aber altersbedingt geschlossene Blumen-Eck Jünger mit Schaufensterfassaden, die ja komplett in der Villa fehlen? „Klar, aber die Bausubstanz ist ziemlich schlecht. Andere Ladengeschäfte haben mir nicht so zugesagt“, antwortet er. Trotz einiger Floristen in der Stadt sehe er noch viel Potenzial. „Ich habe viele spezielle Dinge, Gebinde für besondere Anlässe, Feiern. Wie zum Beispiel selbstgestaltete Zuckertüten zum Schulanfang. Und ganz viele Dekoartikel“, sagt er stolz und will sich damit von der Masse abheben. So kann man bereits in einem Raum Weihnachtsdeko erspähen.

„Ja, Blumen sind mein Ding“, sagt er und fügt an: „Meine Lieblingsblumen sind die Hortensien.“ Diese Naturverbundenheit setzt sich auch bei der Verpackung fort. „Ich benutze keine Folien, vermeide überhaupt Kunststoffe beim Zusammenbinden und packe alles in Papier.“