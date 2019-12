Oldtimer treffen auf thüringer Landleben

Nach den holprigen Start und den Querelen im vergangenen Jahr laufen die Vorbereitungen für das nächste Oldtimer-Schlosstreffen im Juni 2020 dem Vernehmen nach wie am Schnürchen. Bereits im September hatte sich das Organisationsteam um Veranstaltungsleiter Volker Heerdegen zu einer ersten Sitzung getroffen. Dabei wurden auch die ersten Eckdaten für die nächste Veranstaltung festgelegt.

Die größte Veränderung wird dabei die Route für die Ausfahrt betreffen. Die soll nach vielen Jahren wieder einmal einen Stopp im südlichen Weimarer Land bedienen. Ziel werde das Freilichtmuseum in Hohenfelden sein. Außerdem sei geplant, Pkw und Kräder jeweils entgegengesetzt auf die Strecke zu schicken. Dadurch erhoffen sich die Organisatoren, Fahrdienstleiter Maik Schau und seine rechte Hand Jörg Witzmann eine Entspannung des Fahrerfeldes auf der Route. Die wird unter anderem über Kapellendorf, Mellingen, Buchfahrt, Tiefengruben in der einen Richtung sowie Niedersynderstedt, Magdala Großschwabhausen, und Kleinromstedt auf der anderen führen. Insgesamt soll die Strecke rund 93 Kilometer lang sein.

Der Start in Apolda sei am Samstag für 9.30 Uhr geplant, die Ankunft in Hohenfelden gegen 11 Uhr, wo sich der Korso gegen 14 Uhr nach dem großen Oldtimerfest wieder in Richtung Apolda auf den Weg machen wird. Für die Teilnehmer des Treffens werde der Besuch des Museumsgeländes „Am Eichenberg“ kostenlos sein. Vor dem Gelände werden die Oldtimer zur Fahrzeugschau Parade stehen. Geplant ist unter anderem ein Platzkonzert, sowie die Versorgung fürs leibliche Wohl.

Verzichten muss das Schlosstreffen im kommenden Jahr auf Moderator Detlef Krehl, der wegen einer Terminüberschneidung leider absagen musste, sich aber bereits für 2021 wieder angekündigt hat. Dennoch werden die Oldtimer auch im kommenden Jahr nicht ohne Moderation auf die Strecke geschickt, heißt es aus dem Orgateam.

Derzeit werden neben den Ausschreibungen zudem die Flyer für das Schlosstreffen gedruckt, so dass voraussichtlich ab der zweiten Januarwoche die ersten Anmeldungen in der Glockenstadt eintreffen werden. Bereits jetzt gehen zahlreiche Nachfragen per Telefon und Email ein. Bis zum 13. März haben die Teilnehmer dann Zeit für ihre Anmeldung. Als Nenngelder, die spätestens bis 15. Mai eingegangen sein müssen, werden unverändert 50 Euro für Pkw und 40 Euro für Krafträder aufgerufen. Das Teilnehmerfeld ist ebenfalls unverändert auf 250 Stück beschränkt, unter denen dann 190 Pkw und 60 Zweiräder aus den Anmeldungen ausgewählt werden. Dabei will man auch im kommenden Jahr auf eine gute Mischung und Vielfalt von Marken und Modellen achten.

Die Vorortanmeldung für die Teilnehmer wird erstmals im Schloss erfolgen, während am Freitagabend die Bezingespräche in gewohnter Umgebung im „Hotel am Schloß“ stattfinden. Der Samstagabend ist in der Brauerei für die interne Oldtimerparty reserviert. Am Sonntag findet ab 8 Uhr die Aufstellungen der Oldtimer auf dem Schlossparkplatz statt, gegen 10.30 Uhr soll die Preisverleihung beginnen.

Finanziell wird das Schlosstreffen neben zahlreichen Sponsoren, wie Sparkasse, Kfz-Innung und -betrieben, Vereinsbrauerei und dem AP-Racing-Team Apolda um Heiko Schneider auch wieder vom Dreigestirn Stadt (3500 Euro), Landkreis (1500 Euro) und Wirtschaftsfördervereinigung (1000 Euro) unterstützt.

27. Oldtimer Schlosstreffen in Apolda vom 5. bis 7. Juni 2020