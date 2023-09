Ortsmeisterschaft 2023 mit klarem Sieger – Anmeldungen für 2024 ab sofort möglich

Finale der Thüringer Ortsmeisterschaft am Samstag auf dem Marktplatz in Ellrich.

Ellrich. Thüringer Ort gewinnt mit großem Engagement 5000 Euro.

Ein kleiner Ort kommt groß raus: Molbitz (Saale-Orla-Kreis) hat die Ortsmeisterschaft 2023 der Funke-Medien Thüringen gewonnen. Nach dem letzten von fünf Finalwettkämpfen steht der zu Neustadt an der Orla gehörende Ortsteil als klarer Sieger des Wettbewerbs fest.

Der fünfte Wettkampftag fand am Sonnabend in Ellrich (Landkreis Nordhausen) statt, das sich neben Molbitz, Bernterode (Heilbad Heiligenstadt), Hermsdorf (Saale-Holzland-Kreis) und Sprötau (Landkreis Sömmerda) für das Finale qualifiziert hatte.

Um den Titel „Thüringer Ortsmeister“ hatten sich mehr als 20 Städte und Dörfer beworben. Zehn von ihnen kamen in die nähere Auswahl und stellten sich einer Online-Abstimmung, aus der die fünf Finalisten hervorgingen. In deren Orten wurden dann die Wettkämpfe ausgetragen, bei denen jeweils maximal 548 Punkte erreicht werden konnten.

Molbitz positionierte sich schon am zweiten Wettkampftag deutlich vor Sprötau, das einen Tag zuvor die Meisterschaft eröffnet hatte.

Als ob sie geahnt hätten, dass niemand sie übertreffen würde, schickten die Molbitzer am Sonnabend gleich eine ganze Delegation nach Ellrich. Sie können sich über 5000 Euro Siegprämie freuen. 3000 Euro gehen an Hermsdorf und 2000 Euro an Sprötau. Ellrich und Bernterode erhalten jeweils 1000 Euro.

Teilnehmer wie Veranstalter resümierten, dass diese Thüringer Ortsmeisterschaft für alle ein Erfolg war. Und schon jetzt steht fest: Nächstes Jahr gibt es eine Fortsetzung. Für die können sich die Orte ab sofort anmelden.