Patrick Teichmann aus Pößneck holt Weltrekord mit XXL-Riesengemüse

Mit der weltweit größten Vielfalt an XXL-Gemüse in seinem Garten hat Patrick Teichmann aus Pößneck in Thüringen einen Rekord erzielt. 33 verschiedene Sorten wurden dort am Freitag geerntet, wie der Prüfer des Rekord-Instituts für Deutschland, Olaf Kuchenbecker, bestätigte. 30 wären für den Titel nötig gewesen. Darunter waren riesige Steckrüben, Zwiebeln, Schlangenkürbisse, Zucchini und Rettiche.

Einige Früchte mussten für die Prüfung mit viel Aufwand ausgegraben und gereinigt werden. „Ein Weltrekord ist das Größte, was einem Riesengemüsezüchter passieren kann“, sagte Teichmann überglücklich. „Davon werde ich lange zehren.“