Premieren zum Pyramidenfest in Ronneburg

Den Bart hat er sich seit September wachsen lassen, damit er schön rauschig und weiß wird. Zum ersten Mal war der Geraer Jürgen Legel zum Pyramidenfest in das Weihnachtsmannkostüm geschlüpft.

Dass der 78-Jährige nicht friert, besorgte der Heimatverein Ronneburg ihm am Freitag ein kuschliges Kostüm. Zum 19. Mal ist der Verein, unterstützt vom Feuerwehrverein, der Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft und von der Stadt Veranstalter des Pyramidenfestes in der Bogenbinderhalle. „Du brauchst nicht sparen“, gab Ilona Ziegler, zweite Vorsitzende des Heimatvereins, dem Weihnachtsmann mit auf den Weg. Die Spender waren großzügig. So konnten auch viele Nikolausstiefel gefüllt werden. Nur zwei waren am Sonnabend im Schneemannpostamt noch nicht abgeholt.

„Ich habe viele Süßigkeiten verteilt, auch ohne dass mir ein Lied vorgesungen wurde“, gestand der Weihnachtsmann. Dabei beobachtete er, dass die meisten Kinder ganz ohne Scheu und aufgeschlossen seien. „Wenn die Kleinen bei meinem Anblick weinen, haben vielleicht die Eltern mit mir gedroht“, vermutet er.

Drechslermeister zeigt, wie ein Kreisel entsteht

War der Weihnachtsmann für die Kinder der Star, so war es für die erwachsenen Besucher garantiert die Pyramide des Heimatvereins mit ihren handgeschnitzten Figuren. 6,50 Meter hoch und 2,5 Tonnen schwer ist sie und das Flügelrad misst 3,25 Meter im Durchmesser. Von oben und unten wurde sie fotografiert und gefilmt und wer ganz freundlich fragte, für den wurde sie sogar angehalten, um mit Langzeitbelichtung die elektrischen Kerzen besonders strahlen zu lassen, ohne den Figuren die Schärfe zu nehmen.

Den Besuchern bei aller Tradition unter den 50 Ständen Neues zu bieten, fügte sich Interesse mit freiem Platz. Von Bekannten hatte Drechslermeister Frank Eppendorfer aus dem Erzgebirgsort Eppendorf von dem Fest erfahren und angefragt. Er hatte auch ein Drechselbank dabei und fertigte aus Birkenholz, das 2200 Mal in der Minute in Drehbewegung versetzt wurde, kleine Kreisel. „Ich bin sehr zufrieden“, sagte der 71-Jährige, der zuvor schon Märkte in Augustusburg und Chemnitz besucht hatte. „Nach Ronneburg ist bei uns Weihnachten“.

Bienenwachs in neuen Formen

Eine Premiere erlebten auch Ilka und Steffen Rosenberg. „Das ist unser erster großer Versuch“, sagte die Ronneburgerin,

Zum ersten Mal bieten die Ronneburger Ilka und Steffen Rosenberg die Produkte aus ihrer Kerzenwerkstatt auf dem Fest an. In die Kerze ist ein Achat eingelassen. Foto: Sylvia Eigenrauch

die selbst hergestellte Bienenwachskerzen und Holzarbeiten auf einem umgebauten hölzernen Wagen präsentierten. „Es ist unser Ausgleich zu den Alltagsdingen“, erklärte ihr Mann. Während er auf dem Bau arbeitet, ist seine Frau im Krankenhaus beschäftigt. Kerzen in Apfelform oder Wachs in Walnussschalen für schwimmende Lichter gegossen, überraschten Neugierige nicht weniger als jene Kerzen mit eingelegtem Achatstein. „Es hat sich recht gut angelassen“, sagt Steffen Rosenberg am Sonntag, „und wir haben uns hier von der Weihnachtsstimmung anstecken lassen.

Die ist es auch, die Katja Leibelt, ihre Familie und Freunde regelmäßig am zweiten Adventswochenende wieder nach Ronneburg zieht. „Ich stamme von hier und kenne viele hinter den Ständen. Hier ist es richtig heimelig und regional“, sagt sie.