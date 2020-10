Radweg-Antrag nicht auf der Tagesordnung

Gescheitert ist am Abend im Stadtrat ein dringlich eingebrachter Antrag zu einer Sondersitzung des Werkausschusses für den Kommunalservice. Hintergrund ist die unbefriedigende Situation um den Radweg an der Hundewiese. OB Peter Kleine hatte im Sommer einen Antrag übernommen, der eine baustellennahe Umleitung des Ilmtalradweges vorsieht. Diese Zusage wurde vom Kommunalservice Schritt für Schritt zurückgezogen. Zudem muss bis zum Jahresanfang die Zertifizierung des Radweges bestätigt werden. Eine weiträumige Umleitung führe zum Verlust des Zertifikats, betonte Ann-Sophie Bohm-Eisenbrandt (Grüne) den Antrag. Für die CDU sprach Jörg Geibert dagegen: Es sei in mehreren Sitzungen alles gesagt. – Der Antrag wurde mit 18 zu 20 Stimmen als nicht dringlich eingestuft.